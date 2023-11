Spis treści: 01 Zabezpieczanie rododendronów przed zimą

02 Kopczykowanie rododendronów

03 Stroisz i agrowłóknina na mróz

Zabezpieczanie rododendronów przed zimą

Ochrona rosnących w ogrodzie różaneczników to nie tylko rutynowe zajęcie, które trzeba odhaczyć na liście zadań do wykonania przed zimą. Odpowiednie okrycie wypielęgnowanych okazów przełoży się na kwitnienie, które wystartuje wraz z nowym sezonem. Rododendrony mają to do siebie, że zawiązują pąki kwiatowe już latem poprzedniego roku. Jeśli zatem pozostawimy je bez warstwy ochronnej, zginą wraz z nadejściem pierwszych mrozów.

Warto mieć na uwadze, że nie wszystkie różaneczniki mają dokładnie ten sam poziom mrozoodporności. Zanim podejmiemy decyzję o tym, czym i czy w ogóle przykrywać rododendrony, zapoznajmy się z dokładnymi informacjami. Floryści wyróżniają dwa gatunki, które bez problemu poradzą sobie z niską temperaturą. Należą do nich przede wszystkim różaneczniki fińskie oraz katawbijskie. Wszystkie pozostałe z utęsknieniem czekają na zanurzenie się w warstwie izolującej je od zimna.

Osoby mogące pochwalić się sporym doświadczeniem i wiedzą w dziedzinie rododendronów wskazują, że zabezpieczanie rododendronów zależy także od warunków panujących w miejscu uprawy. Różaneczniki o wiele łatwiej zniosą trudne warunki w miejscach dość cienistych, zacisznych i osłoniętych od porywistego wiatru. Zabójcze okazują się stanowiska wystawione na pełne słońce oraz takie, w których bez przeszkód hula wiatr. Najczęściej na takie realia napotkamy we wschodnich rejonach kraju.

Kopczykowanie rododendronów

Zdjęcie Jaki materiał najlepiej zabezpieczy rododendrony zimą? / 123RF/PICSEL

Największym zagrożeniem dla różaneczników w porze zimowej jest ich zasychanie. Po czym rozpoznać, że zjawisko dotknęło także nasze rośliny? Pierwszych symptomów należy szukać w opadających i zwijających się wzdłuż nerwu głównego liściach. Za takim stanem rzeczy stoi przede wszystkim brak dostępu do wody, wyraźnie utrudniony podczas największych mrozów. Co ciekawe, szkodliwość potęguje ostro świecące słońce, wzmagające transpirację. Rozwiązaniem, które zabezpiecza rododendrony przed nadmierną utratą wody, której deficytu nie są w stanie później uzupełnić, jest obfite podlanie ich, zanim nadejdą pierwsze solidne mrozy.

To jednak nie wszystko. W kolejnym kroku doradza się, by usypać specjalne kopce z torfu lub kory sosnowej. Prawidłowo usypany kopczyk powinien wznosić się na wysokość ok. 20 cm. Ogrodnicy polecają zwłaszcza drugi surowiec, który nie tylko chroni glebę przed parowaniem wody, ale dodatkowo ogrzewa system korzeniowy. Zaletą stosowania kory pozyskiwanej z sosny jest możliwość utrzymania kwaśnego odczynu gleby, niezbędnego do właściwego rozwoju rododendronów.

Stroisz i agrowłóknina na mróz

Zapas torfu i kory sosnowej to niejedyne patenty na ochronę delikatnych różaneczników przed trudami polskiej zimy. Osoby o sporym doświadczeniu w dziedzinie opieki nad roślinami doradzają także przygotowanie specjalnych stroiszy z gałązek iglastych. Wystarczy dokładnie obłożyć podstawę krzewów gałązkami jodły lub świerku. Takie rozwiązanie nie tylko wygląda bardzo klimatycznie, dodając świątecznej aury ogrodom, ale przede wszystkim stanowi solidną ochronę przed ekstremalnym mrozem. Warto pamiętać, by stroisz układać dopiero po usypaniu kopczyka.

Wskazując jeden z najpopularniejszych materiałów do zabezpieczania roślin przed zimą, trudno pominąć agrowłókninę. Niestraszne jej siarczyste mrozy oraz porywisty wiatr. Z jednej strony zabezpiecza różaneczniki przed czynnikami zewnętrznymi, z drugiej przepuszcza wodę i nie ogranicza dostępu do powietrza. W jaki sposób okryć rośliny agrowłókniną? Najlepiej owinąć je ok. 3 razy materiałem i zabezpieczyć specjalnym sznurkiem u podstawy. W ten sposób zyskamy pewność, że konstrukcja nie zsunie się podczas nawałnicy.

