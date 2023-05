Spis treści: 01 Nawożenie rododendronów - terminy

02 Domowy nawóz do rododendronów

03 Obornik koński pod rododendrony

04 Nawóz do rododendronów dolistny

Nawożenie rododendronów - terminy

Terminy nawożenia rododendronów są bardzo ważne i należy zwrócić na nie szczególną uwagę. Krzew, którego glebę wzbogacimy w nieodpowiednim czasie, może mieć zaburzony rozwój. Między innymi może dojść do mniejszego kwitnienia lub zbyt późnego przygotowania się do zimowania i przemarznięcia.

Wyróżniamy dwa główne terminy nawożenia rododendronów. Pierwszy z nich to okres wczesnej wiosny. Wtedy roślina rozpoczyna aktywny wzrost. Ziemię dla krzewu wzbogacamy jeszcze zanim rozwiną się nowe pąki. Najlepszym czasem będzie więc marzec lub kwiecień. W tym okresie rododendron potrzebuje dodatkowych składników odżywczych, które zadbają o lepszy rozwój rośliny. Dzięki wspomagaczom krzew również piękniej i bujniej zakwitnie. Chcąc osiągnąć taki efekt, na wiosnę rododendrony nawozimy preparatami z azotem i wysoką zawartością potasu i fosforu.

Drugim istotnym terminem nawożenia rododendronów jest jesień. Najlepszymi miesiącami do tego będzie wrzesień oraz październik. Dostarczone do krzewu składniki odżywcze będą miały na celu przygotowanie go do okresu zimowania.

Nawożąc rododendrony jesienią, stosujemy małe ilości azotu, gdyż składnik ten może pobudzać krzew do wzrostu. Spowoduje to niedostosowanie się do nadchodzącej zimy. Potas i fosfor natomiast wpłyną na wzmocnienie korzeni rododendrona, w których gromadzą się składniki odżywcze do przetrwania mrozów.

Wzbogacanie gleby musi odbyć się stosunkowo wcześniej, aby składniki odżywcze zdążyły odpowiednio przyswoić się. Jeśli zrobimy to zbyt blisko końca sezonu wegetacyjnego, to nawożenie rododendrona nie przyniesie oczekiwanych rezultatów.

Domowy nawóz do rododendronów

Hodując rośliny chcemy mieć pewność, że dostarczamy im najważniejszych mikro i makroelementów. Z tego powodu możemy wykonać domowy nawóz do rododendronów. Dzięki temu będziemy również wiedzieć jakiej jakości jest odżywka dla krzewu.

Domowy nawóz do rododendronów z bananów

Domowy nawóz z bananów jest bogaty w potas i fosfor, które są niezbędne dla rozwoju rododendrona. Wykonanie go jest bardzo proste, a zdziała cuda dla krzewu. Do przygotowania preparatu ze skórek bananów potrzebujemy:

2 skórek po bananach

1 litra wody (może być deszczówka)

pojemnika

W pojemniku umieszczamy skórki po bananach, a następnie zalewamy je wodą. Pojemnik zakrywamy i odkładamy w zacienione miejsce. Mieszanka do nawożenia rododendrona powinna tam spędzić około 2 tygodnie. Po tym czasie z pojemnika pozbywamy się skórek po owocu i otrzymujemy płynny nawóz z bananów do rododendrona. Preparat należy rozcieńczać z wodą w proporcji 1:4. Domowym nawozem krzewy podlewamy zarówno wiosną, jak i na jesień.

Zdjęcie Podlewanie rododendronów latem po przekwitnięciu wzmocni roślinę / 123RF/PICSEL

Domowy nawóz do rododendronów z fusów z kawy

Rododendrony to rośliny kwasolubne, więc domowy nawóz z fusów z kawy idealnie nada się pod ten krzew. Dodatkowo fusy dostarczą roślinie dawkę azotu, magnezu oraz potasu, która odżywi je. Do wykonania nawozu kawowego potrzeba:

szklankę fusów;

10 litrów wody;

pojemnika.

W pojemniku umieszczamy fusy po kawie, które następnie zalewamy przygotowaną wodą. Mieszankę odstawiamy na kilkanaście minut. W tym czasie fusy powinny napęcznieć. Jeśli do tego dojdzie, to całość mieszamy i domowy nawóz do rododendrona jest gotowy.

Obornik koński pod rododendrony

Do nawożenia rododendronów szczególnie polecany jest obornik koński. Preparat nie tylko dostarczy wielu niezbędnych składników pokarmowych, ale pomoże również w innych aspektach.

Między innymi zastosowanie obornika końskiego do rododendrona przyspieszy produkcję próchnicy, a także zwiększy zdolności sorpcyjne gleby. Dodatkowo obornik ten można wymieszać z torfem, aby otrzymać lepszy odczyn pH dla krzewu.

Nawóz do rododendronów dolistny

Rododendrony można nawozić nie tylko poprzez glebę, ale również przez liście. Taki dolistny sposób dokarmiania krzewu można stosować, jeśli system korzeniowy okazał się niewystarczający. Dużą zaletą tej metody jest szybkość, z jaką składniki odżywcze pochłaniane są przez liście rododendrona.

W tym celu należy w wodzie rozpuścić bogaty w mikro i makroelementy nawóz do rododendronów. Mieszanką obficie opryskujemy liście krzewu. Zabieg pozwoli na szybkie odżywienie rośliny i przywrócenie jej zdrowego wyglądu, który został spowodowany brakami w składnikach.

