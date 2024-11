Owoc męczennicy, to po prostu... marakuja!

Tajemniczy owoc, o którym mowa, to nic innego jak marakuja. Należy do rodziny męczennicowatych (Passifloraceae), co wyjaśnia jej alternatywną nazwę - "owoc męczennicy". Pochodzi z tropikalnych rejonów Ameryki Południowej, w związku z czym ceniona jest w Brazylii, Peru oraz innych krajach o ciepłym klimacie. Skórka tego owocu, przybierająca różnorodne barwy - od głębokiego fioletu po soczystą żółć - chroni słodko-kwaśny, aromatyczny miąższ wypełniony drobnymi nasionami.