Spis treści: 01 Co skutecznie odstrasza ptaki? Domowy odstraszacz na ptaki

02 Co zrobić żeby gołębie nie siadały na balkonie? Pomoże folia aluminiowa

03 Jakiego zapachu nie lubią ptaki? Umyj balustradę, a ptaki przestaną przylatywać

Widok ptaków, okupujących w najlepsze należący do mieszkania balkon, nie zdaje się już nikogo dziwić. Zjawisko przybiera na sile wraz z nadejściem chłodniejszych dni, kiedy ptaki, w poszukiwaniu pokarmu i schronienia, wybierają balkony i parapety jako miejsce swojego odpoczynku.

Szczególnie złą opinią cieszą się gołębie, będące przez wielu nazywanymi prawdziwą zmorą dużych miast. Przylatują bowiem na balkony i parapety, systematycznie brudząc je swoimi odchodami. Co więcej, mogą również przenosić choroby i pasożyty. Warto więc delikatnie wyprosić ich z przydomowego tarasu lub balkonu. Jak to zrobić?

Zdjęcie Co skutecznie odstrasza ptaki? Domowy odstraszacz na ptaki / 123RF/PICSEL

Pomóc mogą sprawdzone, domowe sposoby. Walkę z nieproszonymi gośćmi warto rozpocząć od zamontowania na balustradach specjalnych kolców, uniemożliwiających ptakom siadanie na barierkach. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby na balkonie zawiesić dodatkowo płyty CD, których błyszcząca powierzchnia, odbijając promienie słońca, odstraszy ptaki swoim blaskiem. To jednak dopiero początek.

Co zrobić żeby gołębie nie siadały na balkonie? Pomoże folia aluminiowa

Gołębie, podobnie jak wiele innych ptaków, nie lubią odbijających się od różnych powierzchni promieni słonecznych. Obok płyt CD z pomocą nadejdzie kolejny produkt, który bez przeszkód znajdziemy w kuchni. Czy folia aluminiowa odstrasza ptaki? A jakże!

Folia aluminiowa doskonale odbija światło, przez co pierzaści intruzi będą omijać ją szerokim łukiem. Wystarczy więc owinąć folią barierki (pamiętając o tym, by dobrze ją zabezpieczyć, na przykład taśmą klejącą) lub przymocować ją do patyczków i umieścić w doniczkach na parapecie czy balkonie.

Można także wyciąć z niej podłużne pasy, a potem zamontować w miejscach, które ptaki odwiedzają szczególnie chętnie. Tak zawieszona będzie nie tylko migotać, odbijając światło, ale dodatkowo szeleścić na wietrze, odstraszając w ten sposób nieproszonych, skrzydlatych gości.

Jakiego zapachu nie lubią ptaki? Umyj balustradę, a ptaki przestaną przylatywać

Produkt, który wypowie naturalną wojnę ptakom znajdziemy także w kuchni. Pomoże ocet spirytusowy. Wystarczy pomieszać go w proporcji 1:1 z wodą, a potem regularnie przecierać podobną mieszanką balustradę. Kiedy dodamy do niej odrobinę pieprzu, jeszcze mocniej wzmocnimy jej działanie. Ptaki, czując bowiem zapach, którego nie lubią, będą omijać nasz balkon szerokim łukiem.

Zdjęcie Jak odstraszyć ptaki? Domowe sposoby, by pozbyć się nieproszonych gości z balkonu / 123RF/PICSEL

W tym przypadku sprawdzą się również olejki eteryczne. Wystarczy wymieszać kilka kropel olejku z wodą, a następnie spryskać miejsca, w których urzędują ptaki. Gdy tylko poczują drażniący dla siebie zapach, natychmiast się wyniosą.

Kiedy domowe sposoby zawiodą, najlepszym rozwiązaniem będzie zamontowanie na balkonie siatki. Ta ograniczy co prawda nieco przestrzeń balkonową, eliminując między innymi możliwość zawieszenia na balustradach doniczek z kwiatami, jednak z pewnością skutecznie ochroni balkon przed niechcianymi wizytami.

