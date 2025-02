Nawóz z soczewicy do kwiatów doniczkowych lepszy niż ze sklepu?

Soczewica to strączek, który przechodzi swój kulinarny renesans. Nadaje się do długiego przechowywania, więc idziemy o zakład, że zapas produktu znajduje się w wielu domach. Warto z niego skorzystać nie tylko w porze posiłku. W ten sposób naturalny nawóz do zamiokulkasa zamiolistnego zdobędziesz bez wychodzenia z domu.

Nie można też nie wspomnieć, że jest on bezkonkurencyjny pod względem ceny. Zamiast wydawać majątek w centrum ogrodniczym, odżywkę przygotujesz samodzielnie za grosze. Unikniesz też stosowania chemii w domowej uprawie roślin doniczkowych, co dla wielu miłośników kwiatów w ostatnich latach staje się priorytetem.

Przeprowadź nawożenie zamiokulkasa bez syntetycznych preparatów 123RF/PICSEL

Właściwości nawozu z soczewicy: Dlaczego działa?

O korzystnym wpływie soczewicy na ludzki organizm można napisać niejedną książkę. Bogaty skład rośliny strączkowej warto więc z sukcesami wykorzystać w innej dziedzinie. Co sprawia, że soczewica sprawdza się jako naturalny nawóz? W jej składzie znajdziemy:

azot,

potas,

fosfor,

bor.

Substancje te działają na wszystkie procesy, od których zależy dobra kondycja zamiokulkasa. Wzmacniają system korzeniowy, pobudzają do wzrostu, zwiększają efektywność pobierania przez roślinę składników pokarmowych. Chcesz cieszyć się widokiem okazu, który wypuszcza lśniące, intensywnie zielone liście i jest odporny na choroby? Zastosuj do zamiokulkasa nawóz z soczewicy.

Naturalny nawóz do zamiokulkasa z dwóch składników

Pierwsza metoda przygotowania przypadnie do gustu osobom, które uważają, że do kwiatów doniczkowych najwygodniej jest stosować nawóz w płynie. Jak się za to zabrać?

Przygotuj litr wody o temperaturze pokojowej. Możesz zmniejszyć jej ilość, by nawóz był bardziej skoncentrowany. Do naczynia z wodą wsyp trzy łyżki soczewicy (użyj dowolnej odmiany, np. zielonej). Odstaw na cztery godziny. Po upływie tego czasu odcedź na sitku. Tak przygotowana odżywka w płynie nadaje się do użycia od razu - bez rozcieńczania.

Nawóz z soczewicy do podlewania zamiokulkasa stosuj przynajmniej raz w miesiącu. Zapewnisz mu idealne warunki do bujnego wzrostu i uchronisz go przed żółknięciem liści.

Puder z soczewicy do nawożenia zamiokulkasa

Innym sposobem podejścia do dbania o rośliny domowe jest przygotowanie odżywczego proszku. Tę samą ilość soczewicy zmiksuj blenderem na wysokich obrotach. Porcję strączka możesz zwiększyć - w zależności od liczby i wielkości roślin, które wymagają nawozu.

Użyj soczewicy, by twój zamiokulkas rósł jak na drożdżach 123RF/PICSEL

Proszek wsyp bezpośrednio do doniczki i wymieszaj z ziemią. W ten sposób składniki odżywcze będą uwalniane stopniowo, zapewniając zamiokulkasowi wsparcie przez dłuższy czas. Kolejną porcję zaaplikuj po upływie 30 dni.