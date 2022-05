Spis treści: 01 Ile żyją muszki owocówki? W ciągu 40 dni są w stanie złożyć nawet 500 jaj w naszej żywności

02 Skąd biorą się muszki owocówki? Zawsze zwracaj na to uwagę!

03 Pułapka na muszki owocówki. Domowy trik skutecznie odstraszy te owady

04 Jaki olejek na muszki owocówki? Kadzidełka i świece także się sprawdzą

Ile żyją muszki owocówki? W ciągu 40 dni są w stanie złożyć nawet 500 jaj w naszej żywności

Muszki owocówki, a tak naprawdę to wywilżna karłowata, pojawiają się wczesną wiosną i mogą bytować aż do późnej jesieni. Potrafią być prawdziwą plagą i udręczeniem dla domowników, bo gdy w kuchni pojawią się owoce lub warzywa zaczynają na nich żyć.

Mole spożywcze: Jak się pozbyć tej plagi?

Mały owad, wielki ból

Pokazał jak wygląda lato na Syberii! Komary jedzą ludzi żywcem

Jusznice deszczowe atakują. Czy są bardzo niebezpieczne? Ten niewielki owad, mierzący 2-3 milimetry, żyje w pobliżu drzew owocowych, wokół fermentujących owoców. Jednak potrafi też odnaleźć się w mieszkaniu, gdzie przywabiają go zapachy produktów spożywczych, jak wino, konfitury, dżemy i owoce.

Nazwa muszka owocowa pochodzi stąd, iż owady te odżywiają się drożdżami żyjącymi na gnijących owocach. Muszki owocówki żyją krótko, bo około 40 dni, ale przez ten czas potrafią licznie się rozmnożyć, co powoduje, że na naszych owocach pojawia się prawdziwa chmara tych owadów.

Reklama

Niestety, żywność, na której zagnieździła się muszka owocówka, już nie nadaje się do spożycia.

Należy pamiętać o tym, że jak każdy owad na swoim ciele wywilżna karłowata przenosi liczne drobnoustroje i bakterie. Owady te składają też jaja, a jednocześnie mogą ich złożyć nawet 500, w pobliżu powierzchni fermentującej żywności lub innych wilgotnych materiałów organicznych.

Zdjęcie Muszki owocówki - jak się pozbyć tych owadów? / 123RF/PICSEL

Zobacz także: Posadź wokół domu. Komary i kleszcze uciekną w popłochu

Skąd biorą się muszki owocówki? Zawsze zwracaj na to uwagę!

Tak małe owady łatwo przeoczyć w początkowym etapie ich wylęgania się, to nic dziwnego. Dlatego warto od momentu, kiedy tylko zrobi się cieplej, uważać na to jak przechowujemy żywność w domu i jak długo przebywa ona poza lodówką. Przejrzałe owoce należy niezwłocznie wyrzucać lub spożywać, jeżeli są do tego zdatne, a śmieci regularnie wyrzucać, nie dopuszczając do przepełnienia kosza. Owoce i warzywa przechowuj w lodówce, a przed włożeniem ich do niej, starannie je umyj.

Zobacz też: Rośliny, które odstraszają owady

Pułapka na muszki owocówki. Domowy trik skutecznie odstraszy te owady

O ile muszki owocówki potrafią być natrętne i szybko się rozmnażać, tak sposób na pozbycie się ich z naszej kuchni, jest dość prosty. Istnieje kilka metod, by znów cieszyć się żywnością bez owadów na nich:

ocet - zapach octu jabłkowego przyciąga muszki. Dlatego działa niczym doskonały wabik. Ocet należy zmieszać z płynem do mycia naczyń w słoiku. Odkręcony słoik z octem i płynem do naczyń należy zostawić na noc w kuchni. Zapach octu przyciągnie owady, a płyn podziała jak trucizna. Rano wystarczy pozbyć się słoika z utopionymi w nim owadami.

- zapach octu jabłkowego przyciąga muszki. Dlatego działa niczym doskonały wabik. Ocet należy zmieszać z płynem do mycia naczyń w słoiku. Odkręcony słoik z octem i płynem do naczyń należy zostawić na noc w kuchni. Zapach octu przyciągnie owady, a płyn podziała jak trucizna. Rano wystarczy pozbyć się słoika z utopionymi w nim owadami. owoce - to banalna metoda, która polega na zostawieniu kawałka dojrzałego owocu na kuchennym blacie tak, by muszki się w nim zalęgły. Rano, kiedy muszki będą bytować na pożywieniu, zawijamy kawałek owocu sprawnym ruchem w folię i wyrzucamy, natychmiast wynosząc śmieci z domu.

- to banalna metoda, która polega na zostawieniu kawałka dojrzałego owocu na kuchennym blacie tak, by muszki się w nim zalęgły. Rano, kiedy muszki będą bytować na pożywieniu, zawijamy kawałek owocu sprawnym ruchem w folię i wyrzucamy, natychmiast wynosząc śmieci z domu. wino lub piwo - podobnie jak w przypadku "pułapki" z użyciem owoców, można użyć piwa lub wina, które również skutecznie przyciągają te owady. To trunków również można dodać kilka kropel płynu do mycia naczyń.

To sposoby, które może wykorzystać w domu każdy. Większość z potrzebnych rzeczy do stworzenia pułapki na muszki owocówki, mamy w swoich mieszkaniach. Jednak niekiedy sposoby te zawodzą i wówczas musimy udać się do sklepu w poszukiwaniu specjalistycznej pomocy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kleszcze - dlaczego wybierają akurat nas? Interia.tv

Jaki olejek na muszki owocówki? Kadzidełka i świece także się sprawdzą

Jeżeli domowe sposoby na muszki owocówki nas zawiodą, możemy zainwestować w zakup kadzidełek i świec o konkretnym zapachu. Okazuje się, że muszki owocówki nie lubią zapachu... mięty! Zapach mięty pieprzowej jest niesamowicie nieprzyjemny dla prawie wszystkich szkodników, więc możemy zakupić doniczkę z tą rośliną i postawić ją w kuchni. Możemy także kupić świeczkę lub kadzidełka o zapachu mentolu. W sklepach dostępne są także chemiczne środki, jak spray na muszki owocówki.

Zdjęcie Świeżą miętę można dziś z łatwością kupić w warzywniaku / 123RF/PICSEL

Jednak, gdy chcemy zdecydować się na taką metodę walki z owadami, wcześniej należy usunąć żywność z obszaru, który będziemy spryskiwać oraz zabezpieczyć sztućce i naczynia. Po opryskiwaniu umyj detergentem powierzchnie mające kontakt z żywnością.

Czytaj również: Jak pozbyć się muszek w mieszkaniu? Pojawiają się w domu nawet zimą