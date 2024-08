Jeśli odpowiednio o nią zadbamy, będzie zdobić nasze tarasy naprawdę długo. Surfinia kwitnie od czerwca do pierwszych przymrozków, więc to znakomita rekompensata faktu, że nie jest odporna na zimy i w naszym klimacie uznawana jest za okaz jednoroczny. Najwytrwalsi ogrodnicy decydują się jednak na zimowanie surfinii — jest to możliwe jednak w przypadku wyłącznie zdrowych, najbardziej okazałych egzemplarzy, wolnych od chorób grzybowych.