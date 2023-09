Regeneruje jelita, spala tłuszcz, działa antynowotworowo. Genialny napój za grosze

Jak oddać ważny głos w wyborach 2023 poza miejscem zameldowania? Krok, którego kategorycznie nie możesz pominąć

Serwatka to płyn o nieprzezroczystej, żółtej barwie, powstały w wyniku produkcji różnego rodzaju serów - twardych, półtwardych, miękkich oraz kazeiny kwasowej. Jest bogactwem białka, aminokwasów, witamin: A, B1, B2, B6 i B12, C, biotyny, a także fosforu, sodu, magnezu, żelaza, jodu i wapna. Za sprawą tych składników wykazuje wiele prozdrowotnych właściwości:

poprawia perystaltykę jelit,

wzbogaca florę bakteryjną w przewodzie pokarmowym,

wspomaga regularne wypróżnienie,

przyspiesza metabolizm, a tym samym ułatwia odchudzanie,

jej regularne spożywanie łagodzi objawy nadciśnienia tętniczego i dny moczanowej,

wzmacnia układ odpornościowy,

przeciwdziała wolnym rodnikom - może działać antyutleniająco i przeciwnowotworowo,

dzięki peptydom zmniejsza stężenie cholesterolu całkowitego,

może zapobiegać miażdżycy, cukrzycy, chorobie Parkinsona, dnie moczanowej,

zmniejsza ryzyko wystąpienia hemoroidów i wrzodów żołądka.

Jak zrobić serwatkę?

Zważając na długą listę korzyści wynikających ze spożywania serwatki, warto włączyć ją do codzienne diety. Najzdrowsza, a zarazem najsmaczniejsza będzie ta wykonana samodzielnie. Proces ten jest niezwykle prosty.

Sprawę znacznie ułatwi dobrej jakości mleko - najlepiej prosto od krowy. Wówczas czas przygotowywania serwatki znacznie się skróci. Równie dobrze serwatkę zrobić można z mleka pasteryzowanego (nie będzie nadawało się do tego mleko UHT).

Zdjęcie Do zrobienia serwatki nie będzie nadawało się mleko UHT / 123RF/PICSEL

1. Mleko pasteryzowane podgrzać do temperatury 22-28 stopni, a następnie dodać do niego 3-4 łyżki śmietany.

2. Płyn odstawić na około dwa dni w ciepłe miejsce.

3. Gdy będzie już ukwaszone należy ponownie podgrzewać do momentu, aż się zetnie i powstanie z niego twaróg.

4. Ser należy odsączyć na sicie lub tetrowej tkaninie przez całą noc.

5. Powstałą serwatkę należy przelać do słoika i przechowywać w lodówce. Spożyć w ciągu kilku dni.

Zdjęcie W celach profilaktycznych serwatkę można pić raz dziennie / Mateusz Kotowicz / Reporter

Kiedy pić serwatkę?

Zaleca się, aby dzienna dawka serwatki, która ma zadziałać leczniczo na jelita, oczyścić organizm i zniwelować dolegliwości trawienne wynosiła około 60 dag. Pierwszą porcję najlepiej wypić rano, a resztę w ciągu dnia w kilku dawkach. Kurację dobrze stosować przez około tydzień.

Profilaktycznie serwatkę wystarczy pić raz dziennie - szklankę napoju dobrze spożyć rano lub wieczorem.

