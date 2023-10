Spis treści: 01 Poinsecja zdobi domy nie tylko w grudniu

Poinsecja zdobi domy nie tylko w grudniu

Uważasz, że masz rękę do roślin, a wyrzucanie do kosza gwiazdy betlejemskiej tuż po skończeniu świątecznych obchodów jest zwyczajnym marnotrawstwem? Witamy w klubie! Nie ma sensu co roku kupować kolejnych okazów, skoro poinsecja jest w stanie przetrwać w domu czy mieszkaniu przez długi czas.

Nie wymaga bardzo skomplikowanych zabiegów. Wśród wymagań gwiazdy betlejemskiej wymienia się przede wszystkim umiejętne podlewanie. Wodę należy dostarczać, gdy ziemia w doniczce lekko przeschnie mniej więcej na głębokości dwóch centymetrów. Gleba powinna być stale wilgotna, ale nie mokra. Przesuszenie poinsecji skutkuje bowiem utratą jędrności i więdnięciem liści, z kolei zastoje wody doprowadzają do gnicia.

Nawożenie gwiazdy betlejemskiej

Po świętach roślina przechodzi w stan spoczynku i nie wymaga naszej interwencji. Dopiero wiosną rozpoczynamy dokarmianie jej nawozem azotowym, który wspiera tworzenie nowych pędów. Latem wybierajmy preparaty dedykowane roślinom kwitnącym, które będą sprzyjać przybieraniu ładnej barwy przez przylistki. Nawożenie gwiazdy betlejemskiej przeprowadzaj co dwa tygodnie do końca września.

Gwiazda betlejemska to roślina dnia krótkiego

Co zrobić, żeby gwiazda betlejemska miała czerwone liście? O tym musisz pomyśleć już w październiku, analizując specyfikę rośliny. Do ponownego zakwitnięcia i ładnego wybarwienia w grudniu potrzebuje znacznego ograniczenia w zakresie dostępu do światła. Mowa tu nie tylko o promieniach słońca, ale też sztucznym oświetleniu.

Mniej więcej na sześć-osiem tygodni przed Bożym Narodzeniem rozpocznij cieniowanie gwiazdy betlejemskiej. Połowa października to najwyższy czas, by się tym zająć. Kwiat powinien mieć dostęp do światła przez nie więcej niż osiem godzin w ciągu doby. Zadbaj o to, by stał w całkowitych ciemnościach między godziną 17 a 7 rano.

Czego użyć do cieniowania gwiazdy betlejemskiej?

Doniczka z poinsecją powinna być ustawiona w ciemnym pomieszczeniu, w którym wieczorami nie zapalasz światła. Niezbędne są grube kotary, chroniące roślinę np. przed działaniem latarni ulicznych. Trudno osiągnąć takie warunki w mieszkaniu? Możesz poradzić sobie inaczej.

Do cieniowania gwiazdy betlejemskiej wykorzystaj karton lub wiaderko. Ważne jest, by do zakrycia kwiatu używać materiałów, które nie przepuszczają ani odrobiny światła. Dzięki temu zabiegowi poinsecja będzie w pełnej krasie i pięknie ozdobi wnętrze podczas Bożego Narodzenia.

