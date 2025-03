Co mówią eksperci o używaniu plastikowych rękawów do pieczenia?

Przewlekłe stany zapalne: Mikroplastik, będący źródłem EDC, może wywoływać stany zapalne w organizmie, co prowadzi do dalszych problemów zdrowotnych.

Kolejnym problemem jest uwalnianie się cząsteczek mikroplastiku podczas pieczenia. Te drobne fragmenty plastiku dostają się do naszego organizmu, gdzie mogą wywoływać przewlekłe stany zapalne. To z kolei znowu zwiększa ryzyko wielu chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów.

Co więcej, plastikowe odpady, takie jak zużyte rękawy do pieczenia, wracają do nas w wodzie pitnej czy rybach, co dodatkowo naraża nas na ich szkodliwe działanie.