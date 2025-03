- Jest w sklepach cukier, który kosztuje aż 16 zł za kilogram. On jest o takim brązowym kolorze, który ma nam mówić, że jest to cukier zdrowy, pełen różnych składników mineralnych no i naprawdę dużo lepszy niż zwykły biały cukier. Specjalnie sypię go tak dużo, bo zaraz zobaczycie, co się z nim dzieje po dodaniu zimnej wody. No i teraz pomieszamy. I teraz patrzcie, co się wydarzyło. Cały barwnik przeszedł do tej słodkiej wody, a na dole osadził się cukier, który jest po prostu zwyczajnym, białym cukrem, tyle tylko, że barwionym karmelem - wyjaśniła, pokazując obserwatorom łyżkę białego cukru, pozbawionego już koloru.