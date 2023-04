Rewolucyjne zmiany w zasiłku macierzyńskim. Oto co czeka świeżo upieczonych rodziców

Porady

26 kwietnia 2023 roku wchodzą w życie ważne zmiany dotyczące zasiłków, regulujące prawo do urlopu rodzicielskiego oraz zasiłku macierzyńskiego. Urlop rodzicielski ulega wydłużeniu, a każdemu z rodziców dziecka będzie przysługiwało wyłączne prawo do 9 tygodni urlopu. Co jeszcze się zmieni?

Zdjęcie 26 kwietnia 2023 roku wchodzą w życie ważne zmiany w urlopie rodzicielskim / 123RF/PICSEL