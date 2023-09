Spis treści: 01 Hebe: zielona piękność z Nowej Zelandii

02 Hebe: odmiany

03 Hebe: tajniki pielęgnacji. Rób to regularnie, a będzie ozdobą przez całą zimę

04 Hebe usycha. Co robić?

Powoli żegnamy się z latem i rozglądamy za roślinami, które będą świetną dekoracją naszych mieszkań i domów. Jeśli jeszcze na nic się nie zdecydowaliśmy, może na liście warto umieścić krzewinkę hebe?

Hebe: zielona piękność z Nowej Zelandii

To zimozielona roślina, którą możecie kojarzyć z dekorowania wrzosowisk. Należy do rodziny babkowatych, a naturalnie występuje w Nowej Zelandii, Tasmanii czy Nowej Gwinei. Sprawdza się zarówno w ogrodzie, jak i w domu. My skupimy się na hebe hodowanej w doniczce.

Reklama

Zdjęcie Hebe sprawdza się jako roślina ogrodowa i uprawiana w domu / 123RF/PICSEL

Wiecznie zielona roślina odwdzięczy się pięknym wyglądem tylko wtedy, jeśli będziemy o nią odpowiednio dbać. W polskich warunkach krzewinka nie jest zbyt wysoka - jednak w sprzyjających warunkach może osiągnąć do 1 metra wysokości. Ma niezbyt duże owalne, sztywne liście, które mogą przybierać różnorodne odcienie zieleni. W Polsce dostępne są również odmiany o różowo zabarwionych liściach lub z białymi krawędziami.

Zobacz też: Już niedługo czas wrzosów. Kiedy przypada termin ich sadzenia?

Hebe: odmiany

Oto odmiany hebe:

Hebe imbricata green globe - ma drobne, ciasno ułożone na łodydze liśćmi i osiąga od 20 do 40 centymetrów wysokości. Roślina przybiera kulisty kształt i nie trzeba jej formować. Sprawdzi się w ogrodzie i doniczce,

- ma drobne, ciasno ułożone na łodydze liśćmi i osiąga od 20 do 40 centymetrów wysokości. Roślina przybiera kulisty kształt i nie trzeba jej formować. Sprawdzi się w ogrodzie i doniczce, Hebe albicans pink elephant - ozdobna i wymagająca odmiana, która nadaje się do doniczki. Liście na czubkach są zaostrzone - początkowo mają kolor burgundowy, a dopiero później przybierają jasnoróżową barwę. Starsze liście mają czerwoną obwódkę, wewnątrz są żółtawe. Szarą barwę przybierają liście "dojrzałe". Krzewinka ma fioletowo-niebieskie kwiaty,

- ozdobna i wymagająca odmiana, która nadaje się do doniczki. Liście na czubkach są zaostrzone - początkowo mają kolor burgundowy, a dopiero później przybierają jasnoróżową barwę. Starsze liście mają czerwoną obwódkę, wewnątrz są żółtawe. Szarą barwę przybierają liście "dojrzałe". Krzewinka ma fioletowo-niebieskie kwiaty, Hebe buxifolia , hebe bukszpanowata - ma niewielkie, ciemnozielone liście przypominające bukszpan. Uprawiana w ogrodach osiąga ok. metra wysokości,

, ma niewielkie, ciemnozielone liście przypominające bukszpan. Uprawiana w ogrodach osiąga ok. metra wysokości, Hebe ochracea, hebe ochrowata ma małe, łuskowate liście i gęste, rozgałęziające się pędy. To dekoracyjna roślina przypominająca wyglądem mech.

Zobacz też: Wrzesień w ogrodzie. Jakie rośliny najlepiej sadzić jesienią?

Hebe: tajniki pielęgnacji. Rób to regularnie, a będzie ozdobą przez całą zimę

Hebe miała od zawsze opinię wymagającej w pielęgnacji rośliny. Jeśli jednak zapewnimy jej odpowiednie warunki i będziemy o nią dbać, odwdzięczy się pięknym wyglądem. Do uprawy w domu nadają się przede wszystkim karłowe odmiany rośliny, nieodporne na niską temperaturę.

Zdjęcie Hebe to roślina zimozielona / 123RF/PICSEL

Hebe uwielbia jasne stanowiska, a jej podłoże powinno być stale wilgotne. Jak podlewać hebe? Chociaż lubi wilgoć, nie należy dopuścić do tego, że woda będzie zalegać w doniczce. Najlepiej podlewać ją na podstawkę wodą o temperaturze pokojowej. Nadmiar należy od razu usuwać. Zimą należy ograniczyć podlewanie - musimy jednak pilnować, by nie doszło do całkowitego wysuszenia podłoża.

Hebe trzeba nawozić wiosną i latem, na które przypada czas jej wzrostu. Tutaj sprawdzi się nawóz do roślin kwitnących i o odczynie kwaśnym, np. do azalii.

Zobacz też: Widok zeschniętych liści spędza ci sen z powiek? Oto jak szybko uratować roślinę

Hebe usycha. Co robić?

Chociaż roślina jest wiecznie zielona, może się zdarzyć, że liście będą żółknąć i opadać. Wówczas należy zmienić stanowisko, bo w ten sposób hebe będzie się "domagała" większej ilości słońca. Krzewinka nie znosi też przeciągów, dlatego warto ustawić ją tak, by nie miała z nimi do czynienia. Preferuje też żyzną, próchniczą ziemię o kwaśnym odczynie.

Zdjęcie Hebe często stanowi idealne uzupełnienie z wrzosami / 123RF/PICSEL

Kolejną przyczyną może być zbyt małą ilość ziemi w doniczce. Jeżeli okaże się, że jest przerośnięta korzeniami, trzeba je delikatnie rozerwać, a roślinę przesadzić do większej doniczki. Innym powodem może być porażenie przez grzyby. Nim przystąpimy do akcji, a w ruch pójdą środki chemiczne, obserwujmy roślinę - jeżeli nie przenosi się na inne pędy, tylko pozostaje na jednym, należy odciąć gałązkę.

Zdjęcie Zielone rośliny są piękną ozdobą wnętrza / 123RF/PICSEL

***