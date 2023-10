Ile kroków dziennie, żeby schudnąć?

Żeby schudnąć, powinno się robić minimum 7 tys. kroków dziennie. Najbardziej polecane jednak jest robienie 10 tys. kroków. Codzienne pokonywanie takich dystansów pozytywnie wpłynie na pozbywanie się zbędnej tkanki tłuszczowej.

Istotne jest, aby spacery były uprawiane codzienne. Sporadyczne wychodzenie na wędrówkę nie przyniesie oczekiwanych efektów. Jeśli z jakiegoś powodu nie mamy możliwości tak często włączać aktywności do swojego życia, to warto zadbać o to, aby robić kroki co najmniej 4 razy w tygodniu.

Ile spala przejście 10 tys. kroków?

Przejście polecanych 10 tys. kroków spala około 500 kcal. Dokładana ilość zużytej energii będzie się różnić w zależności od takich czynników jak wiek czy waga. Wpływ może mieć także tempo, z jakim idziemy.

Zdjęcie Chodzenie przez pół godziny dziennie pomoże poprawić zdrowie / 123RF/PICSEL

Z tego powodu dla zwiększenia spalanych kalorii warto chodzić energicznie. Dodatkowe kcal utracimy, chodząc po nierównym, pagórkowatym terenie, zamiast płaskiej ścieżce.

Ile trzeba przejść kroków, aby spalić 1 kg?

Przyjmuje się, że 1 kg spalonej tkanki tłuszczowej to około 7700 kcal. Jeśli przejści 10 tys. kroków to pozbycie się 500 zjedzonych kalorii, to żeby spalić 1 kg (7700 kcal), potrzeba zrobić 154 tys. kroków.

Osoba, która chce pozbyć się 1 kg masy ciała, będzie musiała przebyć dystans mierzący około 92 kilometry. Wydaje się to ogromną odległością, jeśli jednak rozłożymy ją na 7 dni, to otrzymamy prosty rachunek i 13 kilometrów dziennie.

Ile kroków trzeba zrobić, aby spalić pączka?

To jedno z najczęściej wpisywanych pytań w wyszukiwarkę internetową. Jeden klasyczny pączek waży około 70 g i dostarcza do organizmu około 250 kcal. W celu spalenia pączka trzeba zrobić około 5 tys. kroków. Będzie to więc krótki 3-kilometrowy spacer. To również dystans, który większość z nas pokonuje np. do swojej pracy.

Ile kroków trzeba zrobić, aby spalić kostkę czekolady?

Zdjęcie Ile kroków trzeba zrobić, żeby spalić kostkę czekolady? Liczba może zaskoczyć / 123RF/PICSEL

Większość internatów interesuje również to, ile kroków trzeba zrobić, aby spalić kostkę czekolady. Kostka czekolady mlecznej waży 6 g i ma 32 kcal. Po zjedzeniu takiej słodkości wystarczy, że zrobimy tylko 650 kroków. Daje to dystans o długości 390 metrów. Wynika z tego, że spożycie jednej kostki czekolady ma niewielki wpływ na dietę i nie zrujnuje efektów odchudzania.

Ile kroków trzeba zrobić, aby spalić kawałek pizzy?

A co z pizzą? Okazuje się, że aby spalić kawałek pizzy, trzeba zrobić około 8 tys. kroków. Jeden kawałek popularnej pizzy margherita ma zazwyczaj 150 g i dostarcza do organizmu 415 kcal. Jeśli jednak wybierzemy dodatkowe, tłuste dodatki jak salami czy boczek, to kaloryczność posiłku zdecydowania się podniesie. Wówczas dystans do przebycia będzie jeszcze wyższy.

Zdjęcie Aby spalić kawałek pizzy, trzeba zrobić około 8 tys. kroków / 123RF/PICSEL

Ile kroków trzeba zrobić, aby spalić 100 g chipsów?

100 g chipsów to naprawdę niewielka porcja słonej przekąski. Jak się okazuje, ma aż 536 kilokalorii. Żeby spalić taką ilość zjedzonych kcal, należy zrobić 10 700 kroków, czyli musimy się wybrać na około 6-kilometrowy spacer.

Ile kroków trzeba zrobić, aby spalić szklankę coli?

Kalorie, które przyjmujemy z napojami typu cola, często przyjmowane są nieświadome. Jednakże podczas odchudzania warto zwracać na nie uwagę, bo może się okazać, że mają duży wpływ na oczekiwane efekty. Przyjmuje się, że 1 szklanka coli ma aż 94 kcal.

Aby spalić szklankę coli, potrzebne jest zrobienie 1800 kroków. Po wypiciu małej butelki napoju dystans wzrośnie do 3600 kroków.

Źródło: zdrowie.interia.pl