Rośliny dyniowate zawierają kukurbitacynę, która w dużym stężeniu jest toksyczna dla człowieka.

"Zespół toksycznego kabaczka" nazywany też "zespołem trującej dyni" wiąże się z takimi objawami jak: wymioty, biegunka, czy ogólne złe samopoczucie.

Znane są przypadki, gdy po zjedzeniu zupy dyniowej czy potrawki z cukinii ludzie musieli być hospitalizowani, a jedna z osób zmarła. W literaturze medycznej opisano także kobiety, które po zjedzeniu warzyw o dużym stężeniu kukurbitacyny wyłysiały.

Kukurbitacyna ma jednak także pozytywne właściwości, prowadzone są między innymi badania nad jej zastosowaniem w leczeniu nowotworów.

Reklama





"Szatan załatwia swoje sprawy na twoim języku"

“Czułem jakby sam Szatan załatwiał swoje sprawy na moim języku. Moje usta płonęły" - tak opisał swoje doświadczenia w wywiadzie dla brytyjskiego “Metro", 67-letni Michael Andrews z Wetwang, East Yorkshir, który w 2020 roku doznał silnych objawów zatrucia po zjedzeniu zaledwie małego kęsa swojej potrawy z gotowanej cukinii. Mężczyzna był szczególnie dumny z dania, ponieważ warzywo, które było podstawą potrawy, pochodziło z domowej uprawy.

Andrews opisywał też objawy, które się u niego pojawiły: "Byłem okropnie chory. Trząsłem się i pociłem. Przespałem dwa dni i dwie noce, ale nie był to spokojny sen, bo miałem szalone sny, pojawiały się u mnie halucynacje. Schudłem 4,5 kilograma".

Zdjęcie "Zespół toksycznego kabaczka" objawia się między innymi wymiotami / 123RF/PICSEL

Objawy, które wystąpiły u Brytyjczyka zostały zdiagnozowane jako "zespół toksycznego kabaczka", który bywa także nazywany “zespołem trującej dyni" - nie są to naukowe nazwy, a jedynie zwyczajowe określenie dla zatrucia kukurbitacyną - substancją, którą zawierają warzywa dyniowate.



Zobacz również: Dziecko zmarło po zjedzeniu mrożonki? Źle przechowana żywność pełna jest toksyn

“Zespół toksycznego kabaczka", czyli co to jest kukurbitacyna?

Kukurbitacyna, czy może raczej kukurbitacyny, bo obecnie znanych jest aż 100 rodzajów tego związku, występują w warzywach dyniowatych. Rośliny wytwarzają te substancje dla ochrony przed chorobami, grzybami i szkodnikami. Kukurbitacyna jest też przyczyną gorzkiego smaku ogórków.

Mała ilość nie powoduje zagrożenia dla zdrowia człowieka, jednak w przypadku dużego stężenia kukurbitacyny staje się ona toksyczna dla naszego organizmu. Może powodować:

wymioty

biegunkę

ogólne złe samopoczucie.

W skrajnych sytuacjach zatrucie kukurbitacynami może wymagać nawet hospitalizacji. Znany jest też przypadek 79-letniego Ludwiga A. z Niemczech, który po zjedzeniu potrawki z gorzkiej cukinii zmarł w szpitalu.



Zdjęcie Gorzkie potrawy z cukinii mogą być niebezpieczne dla zdrowia / 123RF/PICSEL

Na szczęście, bardzo łatwo można rozpoznać, że w dyni, cukinii, ogórkach czy tykwie występuje duże stężenie kukurbitacyn, bo nabierają one gorzkiego smaku.

Nasz język jest najlepszym detektorem, który pozwala uniknąć “zespołu toksycznego kabaczka". Jeśli wyczujemy, że danie z dyni jest gorzkie, najrozsądniej będzie je wypluć, bo to jasny sygnał, że warzywo zawiera duże stężenie kukurbitacyn.

Obecność znacznych ilości tej substancji w dyniach ozdobnych, czyni je niejadalnymi, dlatego przygotowywanie z nich potraw, to wyjątkowo zły pomysł. Dynie jadalne są w dużej mierze pozbawione kukurbitacyn, jednak jeśli na tym samym polu zasadzimy jeden i drugi rodzaj, to po zapyleniu może dojść do ich skrzyżowania, przez co w jadalnych odmianach pojawia się duże stężenie toksycznych kukurbitacyn, a w efekcie dynie i cukinie nabierają gorzkiego smaku.

Zobacz również: Kto nie powinien jeść dyni?

Zjadły dynie i wyłysiały

W maju 2018 roku na łamach "JAMA Dermatology" francuski dermatolog, Philippe Assouly, opisał dwa przypadki kobiet, który zjadły dania z gorzkiej dyni i... wyłysiały. W przypadku obu pań najpierw nastąpiły typowe objawy zatrucia.

Pierwsza z nich zaczęła tracić włosy po upływie około tygodnia od feralnego posiłku, zaś u drugiej zaobserwowano łysienie po trzech tygodniach. Kobiety traciły nie tylko włosy z głowy, ale także okolic łonowych czy pod pachami. Były to pierwsze opisane przypadki łysienia wiązane właśnie z dużym stężeniem kukurbitacyn w spożytych przez kobiety daniach z dyni.



Nie taki diabeł straszny, jak go malują

Choć duże stężenie kukurbitacyn jest dla człowieka trujące, to jednak jak w przypadku wielu substancji pochodzenia naturalnego, w pewnych sytuacjach mają ona także pozytywny wpływ na organizm.

Zauważono, że kukurbitacyny zwiększają wydzielanie soku żołądkowego, trzustkowego oraz żółci. Działają one też przeciwpasożytniczo, przeciwgrzybiczo, przeciwzapalnie i przeczyszczająco. Prowadzone są także badania nad zastosowaniem kukurbitacyny B w terapii nowotworowej (Karolina Dębek, Maciej Kalinowski, Angelika Mastalerczyk, Jan Dąbrowski, Anna Boguszewska-Czubara, “Zastosowanie kukurbitacyny B w terapii nowotworów", Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie).



Zdjęcie Dynia to smakowita podstawa wielu dań / 123RF/PICSEL

Medycyna zna przypadki chorych, którzy próbowali wykorzystać pozytywne właściwości kukurbitacyn i samodzielnie pozbyć się pasożytów ze swojego układu pokarmowego. W tym celu jedli świeżo wyłuskane pestki dyni (zawierają one wyjątkowo dużo toksycznej - także dla pasożytów - substancji).

Chorzy mieli objawy zatrucia kukurbitacyną, a pomimo to zwiększali jej dawkę, przekonani, że biegunka, wymioty i osłabienie organizmu to wynik toksyn powstających, gdy pasożyty umierały. Takie historie to najlepsza przestroga, by pomimo pozytywnego wpływu kukurbitacyny nie sięgać po świeże pestki czy gorzkie warzywa, bo w dużym stężeniu związek ten jest dla człowieka toksyczny.



Zobacz również: Przepis na frytki z dyni