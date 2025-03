Czym jest PPK?

PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe to program prywatnego, długoterminowego oszczędzania, w którym oszczędności budowane są wspólnie przez pracowników, pracodawców i państwo. Program ruszył 1 lipca 2019 r. PPK zostały opracowane po to, aby m.in. pomnażać prywatne oszczędności emerytalne pracowników.

Dla pracownika udział w PPK jest dobrowolny, co oznacza, że w każdej chwili można z niego zrezygnować, jak i dobrowolnie do niego powrócić. Z kolei na pracodawcę nakłada się obowiązek uruchomienia PPK.

Jak informuje serwis mojeppk.pl - obecnie mowa jest o stałym wzroście aktywów i uczestników PPK. "Na koniec stycznia 2025 roku wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty wyniosła 31,91 mld zł, co oznacza wzrost o 1,67 mld zł w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Równocześnie rośnie liczba uczestników PPK - w styczniu do programu dołączyło 44 tysiące nowych osób, zwiększając poziom partycypacji do 51,16 proc. Wzrost zainteresowania przełożył się także na liczbę aktywnych rachunków PPK, których jest już 4,50 mln" - czytamy na stronie.

Dopłata 240 zł jest możliwa po spełnieniu pewnych warunków

Dopłata roczna od państwa na PPK

Do 15 kwietnia niektórzy uczestnicy Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) otrzymają na swoje konta dopłatę roczną w wysokości 240 zł. Należy jednak spełnić pewne warunki, by cieszyć się z dodatkowych środków.

Od 1 stycznia br. najniższe wynagrodzenie wynosi 4666 zł brutto, w związku z tym: "Warunkiem otrzymania przez uczestnika PPK dopłaty rocznej za 2025 rok będzie zgromadzenie na jego rachunku lub rachunkach PPK wpłat w wysokości co najmniej 979,86 zł (6 x 4666 x 3,5 proc.), a w przypadku osób korzystających z obniżenia wpłaty podstawowej - co najmniej 244,97 zł (979,86 x 25 proc.)" - czytamy w oficjalnym serwisie PPK.

Wynika to z faktu, iż dopłatę roczną w wysokości 240 zł otrzymują uczestnicy PPK, których wpłaty podstawowe i dodatkowe w danym roku kalendarzowym (finansowane przez uczestnika PPK i podmiot zatrudniający) wyniosły co najmniej 3,5 proc. 6-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku, za który dopłata jest należna. Uczestnicy PPK, którzy skorzystali z obniżenia swojej wpłaty podstawowej (poniżej 2 proc., ale do nie mniej niż 0,5 proc. wynagrodzenia), aby otrzymać dopłatę roczną, muszą zgromadzić co najmniej 25 proc. tej kwoty.

Limity te obowiązują także w przypadku, gdy dana osoba rozpoczęła oszczędzanie w PPK w trakcie roku.

Jeśli w danym roku kalendarzowym zwiększenie płacy minimalnej następuje dwukrotnie, to podstawą do obliczenia kwoty uprawniającej do otrzymania dopłaty rocznej za ten rok jest kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązująca w pierwszym półroczu.

W styczniu br. do PPK dołączyło 44 tys. nowych osób 123RF/PICSEL

Kto nie otrzyma dopłaty rocznej?

Jak wskazuje serwis Pracowniczych Planów Kapitałowych, dopłaty rocznej nie otrzyma uczestnik PPK, który w jakimkolwiek miesiącu, w którym wysokość wpłaty podstawowej finansowanej przez tego uczestnika wynosiła mniej niż 2 proc. jego wynagrodzenia, osiągnął łączne miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł przekraczające kwotę odpowiadającą 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia. Pieniądze nie trafią również do osób, które po osiągnięciu 60. roku życia, rozpoczęły wypłatę środków ze swoich rachunków PPK.

Osiem cech, które świadczą o inteligencji emocjonalnej INTERIA.PL