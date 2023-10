Spis treści: 01 Pająk — intruz czy sprzymierzeniec?

Pająk — intruz czy sprzymierzeniec?

Istnieją przesądy, według których obecność pająków w domu to pozytywny znak, a ich unicestwianie może sprowadzić na nas nieszczęście. O ile te doniesienia można zaklasyfikować do działu legend, o tyle tego rodzaju goście faktycznie przynoszą sporo pożytku. Co jedzą pająki? W ich jadłospisie lądują mole, muchy i komary, które potrafią uprzykrzyć życie.

Z drugiej strony całkowicie zrozumiałe jest, że wśród niektórych osób widok pająka wzbudza panikę i nie jest to pożądane towarzystwo w mieszkaniu. Zamiast dumać nad tym, jak pozbyć się pająków z domu, lepiej zadziałać profilaktycznie i stworzyć barierę, która skutecznie je odstraszy, nie wyrządzając krzywdy.

Jak odstraszyć pająki? Odpowiedź znajdziesz na spacerze

Jesienny spacer wykorzystaj nie tylko dla relaksu, ale też znalezienia odstraszacza na pająki. Nie, w tym celu nie kieruj się do drogerii czy sklepu z chemią gospodarczą. Okazuje się, że pająki bardzo źle reagują na zapach kasztanów. Przynieś ze spaceru co najmniej kilka sztuk.

Co dalej? W każdym kasztanie wykonaj niewielkie nacięcie lub nakłuj go w kilku miejscach wykałaczką. Rozłóż na parapetach (zarówno od wewnętrznej, jak i zewnętrznej strony) oraz przy drzwiach. Nie omijaj szczelin, przez które niechciani goście mogliby się przedostać do domu. Gdy wyczują zapach kasztanów, wezmą wszystkie odnóża za pas. Co ciekawe, żołędzie wykazują takie same właściwości.

Co przyciąga pająki?

Chcąc uniknąć pajęczej inwazji we własnym domu, warto pamiętać o kilku czynnościach, dzięki którym nasze mieszkanie nie będzie dla nich zbyt atrakcyjne. Co zrobić, żeby pająki nie wchodziły do mieszkania?

Przede wszystkim ważne są regularne porządki. Co prawda mitem jest to, że przyciąga je kurz i bałagan, ale to nie zwalnia nas z regularności dbania o ład w pomieszczeniach. Resztki jedzenia czy źle zabezpieczona żywność przyciąga owady, które z kolei są dla pająków łakomym kąskiem, więc będą lgnąć do mieszkania.

Usuń z domu stare kartony. Uważasz, że jeszcze się przydadzą? Weź pod uwagę, że stanowią kapitalne schronienie dla pająków.

Uszczelnij wszelkie otwory, pęknięcia i szczeliny. Moskitiery w oknach również pomogą zapobiegać masowemu wpraszaniu się pająków do domu.

