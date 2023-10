Naturalny "odsiwiacz" za grosze. Potrzebne są tylko dwa składniki

Owoce kasztanowca, czyli polskie kasztany, mimo że nie nadają się do jedzenia, mogą posłużyć w domu na wiele różnych sposobów. Składniki w nich zawarte genialnie radzą sobie np. ze szkodnikami w ogrodzie (mszycami) i odstraszają pająki z domu. Ponadto, z kasztanów, które jesienią spadają z drzew można w bardzo łatwy sposób przygotować masę kosmetyków - do ciała, twarzy czy włosów.

Kosmetyki DIY, czyli takie, które jesteśmy w stanie przygotować z różnych produktów w domowych warunkach cieszą się ostatnimi czasy ogromnym zainteresowaniem wśród urodomaniaczek. Są nie tylko ekologiczne, naturalne, skuteczne, ale również znacznie tańsze, aniżeli te drogeryjne. Niewiele jeszcze kobiet wie, że można przygotować je również z kasztanów - na które sezon trwa właśnie teraz. Do czego konkretnie posłużą?

Kasztany do kąpieli

Z kasztanów możesz m.in. przygotować napar do wieczornej kąpieli, który zadziała przeciwzapalne, zmniejszy ewentualne obrzęki i pobudzi krążenie. W tym celu wystarczy zetrzeć kilka kasztanów na tarce lub zmielić w blenderze. Następnie jedną łyżeczkę uzyskanego proszku zalać gorącą wodą i odstawić na około 12 godzin. Po tym czasie przelać do garnka, doprowadzić do wrzenia i gotować około 5 minut. Gotowy napar odcedzić i wlać do wanny z wodą.

Produkty do pielęgnacji włosów z kasztanów

Z kasztanów przygotujesz również szampon bądź odżywkę do włosów - tego typu produkty świetnie sprawdzą się w przypadku słabych i matowych kosmyków. Ponadto kasztany wzmocnią ich cebulki i zapobiegną łamaniu się. Wystarczy, że około 10 sztuk kasztanów posiekasz, zetrzesz lub zblendujesz, wrzucisz do garnka, zalejesz szklanką wody i doprowadzisz do wrzenia. Powinny gotować się około 15 minut. Po tym czasie przecedź i odczekaj, aż ostygną. Następnie nakładaj produkt bezpośrednio na włosy i wcieraj w skórę głowy lub też wymieszaj z ulubionym szamponem/odżywką. Następnie spłucz wodą.

Balsam do ciała z kasztanów

Kasztany mogą także posłużyć jako składnik domowego balsamu do ciała. Jakie w tym przypadku przyniosą korzyści? Na pewno odżywią, nawilżą i ujędrnią skórę, a także zminimalizują podrażnienia i stany zapalne. Rozdrobnione kasztany (ok. 10 sztuk) wymieszaj z 2 łyżkami masła shea lub z oliwą z oliwek. Tak powstałą papką posmaruj całe ciało.

Zdjęcie Z kasztanów oprócz balsamu i szamponu do włosów przygotujesz także maseczkę do twarzy - szczególnie polecaną co skóry naczynkowej / 123RF/PICSEL

Maseczka do twarzy z kasztanów

Z kasztanów przygotujesz również maseczkę, która doda skórze blasku, sprawi, że będzie ona bardziej elastyczna i zmniejszy jej zaczerwienienie. W tym celu sproszkowane kasztany należy wymieszać z 2 łyżkami wody - musi powstać gęsta masa. Miksturę następnie nałóż na twarz, omijając okolicę oczu i ust, pozostaw na 10 min, a potem spłucz letnią wodą.