Spis treści: 01 Muszki owocówki: Mały, ale groźny przeciwnik

02 Zwab żarłoczne muszki owocówki

03 Kąpiel dla muszek owocówek

Muszki owocówki: Mały, ale groźny przeciwnik

Muszki owocówki mają maksymalnie trzy milimetry wielkości, co oznacza, że z łatwością przecisną się przez moskitierę. Choć to mali przeciwnicy, to są bardzo uciążliwi - błyskawicznie się mnożą i niszczą owoce i warzywa zgromadzone w kuchni. Ponadto mogą je też zanieczyszczać poprzez składanie w nich jaj, a także roznosić drobnoustroje, które z całą pewnością zagrażają naszemu zdrowiu. Nie wolno lekceważyć muszek owocówek, tylko trzeba wytoczyć im walkę. Na szczęście, wystarczy przygotować pułapki, które pozwolą rozwiązać problem.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Zdrowie na widelcu”. Ciemne owoce chronią przed rakiem Polsat Cafe

Zwab żarłoczne muszki owocówki

Muszki owocówki warto zwabić jedzeniem. Dlatego do przezroczystej miseczki wystarczy włożyć kilka kawałków dowolnego owocu, np. jabłka albo gruszki, a miskę przykryć szczelnie folią spożywczą. Kiedy będzie ona już naciągnięta na naczyniu, wystarczy nakłuć ją w kilku miejscach wykałaczką. Zwabione zapachem owoców muszki owocówki przecisną się przez otwory w folii spożywczej, ale droga powrotna będzie dla nich trudna, a wręcz niemożliwa.

Polecamy: Na ten osad musisz uważać. Niby niepozorny, a roślina marnieje w oczach

Kąpiel dla muszek owocówek

Jeśli nie jesteśmy przekonani do robienia pułapek na muszki owocówki, można zafundować im kąpiel. Do przezroczystej miski wystarczy wlać solidną porcję octu jabłkowego oraz kroplę do mycia naczyń. Dodatek detergentu sprawi, że muszki nie będą miały możliwości swobodnie poruszać się po powierzchni płynu, tylko się w nim utopią. Warto umieścić kilka takich pułapek w domu, ale w pobliżu występowania muszek owocówek.

Sprawdź: Kompleksowe spa dla borówki amerykańskiej. Zabiegi, których nie warto pomijać jesienią