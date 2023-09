Spis treści: 01 Płyn do płukania jamy ustnej

02 Mieszanka octu i majonezu

03 Odżywcza oliwa z oliwek

04 Skuteczne olejki eteryczne

Płyn do płukania jamy ustnej

Wszawica zdaje się tematem tabu w wielu środowiskach. Badania pokazują, że wraz z upływem lat staje się coraz powszechniejszym problemem. Pojawia się znikąd i może dotknąć wszystkich, bez względu na status socjoekonomiczny. Jeśli nieproszone staną na naszej drodze, np. przyniesione przez dzieci ze szkoły lub przedszkola, sięgnijmy po produkt, który większość osób trzyma w szafce łazienkowej.

Mowa o płynie do płukania jamy ustnej. Wystarczy obficie namoczyć w nim włosy oraz skórę głowy, a następnie nałożyć specjalny czepek, foliową reklamówkę lub zwykły ręcznik. Preparat pozostawiamy na ok. godzinę, a następnie dokładnie spłukujemy całość letnią wodą. Pamiętajmy, by nie zmywać środka szamponem, ani nie nakładać innych produktów pielęgnacyjnych na włosy. Już po pierwszym zastosowaniu płynu do płukania zauważymy widoczną poprawę.

Mieszanka octu i majonezu

Zdjęcie Majonez odżywi włosy i rozprawi się z wszami / 123RF/PICSEL

Stare metody zwalczania wszy nie wymagają dostępu do aptecznych produktów. Wystarczy poszperać w lodówce, by znaleźć kilka niezbędników doskonale radzących sobie z problemem. Jeden z takich trików wymaga połączenia 2 łyżek majonezu z 1 łyżką octu. Tak powstałą papkę wzbogacamy jeszcze o 5 kropli olejku eterycznego z drzewa herbacianego. To naturalny środek owadobójczy, świetnie sprawdzający się na wszawicę u najmłodszych członków rodziny.

Po dokładnym rozmieszaniu majonezowej pasty nakładamy ją równomiernie na włosach oraz skórze głowy. Pozostawiamy preparat na kilka godzin, a następnie obficie spłukujemy ciepłą wodą. Pamiętajmy, że po jednym razie nie pozbędziemy się pasożytów. Aby odnieść upragniony sukces, musimy uzbroić się w cierpliwość i stosować metodę przynajmniej przez tydzień. Owinięcie głowy folią spożywczą, a następnie grubym ręcznikiem dodatkowo zwiększy skuteczność mieszanki.

Odżywcza oliwa z oliwek

Jak skutecznie pozbyć się wszy? Wystarczy porządnie je udusić. Brzmi brutalnie, ale w walce z niepożądanymi pasożytami wszystkie chwyty są dozwolone. Produktem, który szybko rozprawi się z tym zadaniem, jest oliwa z oliwek. Wystarczy wlać ją do miseczki, podgrzać w mikrofalówce i nałożyć na skórę głowy oraz włosy. Produkt postarajmy się wcierać kolistymi ruchami, a następnie zabezpieczmy całość czepkiem kąpielowym. Doświadczeni rodzice podpowiadają, by stosować metodę wieczorem i pozostawić oliwę na głowie przez całą noc. Rano wystarczy zmyć włosy ciepłą wodą i wyczesać grzebieniem. Do pełnego pozbycia się problemu potrzebujemy ok. 3-4 dni. W tym czasie co wieczór powtarzamy cały rytuał.

Skuteczne olejki eteryczne

Zdjęcie Olejek z drzewa herbacianego sprzyja szybszemu zwalczaniu wszy głowowej / 123RF/PICSEL

Walka z wszami bywa męcząca, upierdliwa i bardzo nierówna. Jeśli chcemy wyraźnie podnieść swoje szanse i zakończyć batalię z nieproszonymi gośćmi, sięgnijmy po armię złożoną z olejków eterycznych. Prym wśród najskuteczniejszych wiodą przede wszystkim:

herbaciany,

jaśminowy,

lawendowy,

anyżowy,

eukaliptusowy,

mentolowy.

Kiedy już zdecydujemy się na swój ulubiony zapach, zmieszajmy kilka kropel olejku z odrobiną oliwy i dopiero wtedy wetrzyjmy mieszankę we włosy oraz skórę głowy. W ten sposób zapobiegniemy podrażnieniom. Po upływie ok. 30-35 minut spłukujemy włosy pod strumieniem ciepłej wody i rozczesujemy specjalnym grzebieniem na wszy.

