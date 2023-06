Spis treści: 01 Lawenda: pielęgnacja

Lawenda to piękna ozdoba ogrodu. Chociaż obejmuje prawie 40 gatunków i odmian, najpopularniejszym z nich jest lawenda wąskolistna nazywana lawendą wonną, lekarską czy angielską. Roślina o charakterystycznym zapachu kwitnie od połowy czerwca do września - jej kwiaty mogą być koloru fioletowego, białego lub różowego. Słynie nie tylko z pięknego wyglądu, ale i silnego, aromatycznego zapachu.

Lawenda: pielęgnacja

Zdjęcie Lawenda nie wymaga skomplikowanej pielęgnacji / 123RF/PICSEL

Lawenda nie przepada za zbyt kwaśnym podłożem, dlatego odczyn gleby, na której rośnie, powinien mieć wynosić od 6,5 do 7,5 pH. Najlepiej będzie rosła w miejscach nasłonecznionych, które są osłonięte od wiatru. Nie przepada za ściskiem, dlatego najlepiej sadzić ją w odstępach wynoszących od 30 do 40 centymetrów.

Roślina co prawda nie potrzebuje nawożenia, ale wiosną warto zastosować nawóz mineralny. Z kolei jesienią sprawdzi się kompost. W pielęgnacji należy unikać zraszania liści, a wodę należy lać bezpośrednio na podłoże. Lawendę należy często podlewać, ale powinny to być niewielkie ilości, zwłaszcza podczas upałów.

Lawenda słynie nie tylko z tego, że jest piękną ozdobą ogrodu. Roślina skutecznie odstrasza komary i kleszcze, a to wszystko dzięki charakterystycznym olejkom zapachowym. Słodki zapach działa jednak jako wabik na inne owady - osy, pszczoły, motyle i trzmiele.

Genialny trik na bujną lawendę. Wykorzystaj jeden składnik, a będzie w formie

Zdjęcie Jeden składnik, że lawenda będzie cieszyła oczy całe lato / 123RF/PICSEL

Jeśli zależy nam, by lawenda była w formie, w pielęgnacji warto również wykorzystać prosty, naturalny nawóz. Do jego przygotowania potrzebujemy jednego składnika - skorupek jaj. Składają się w większości z łatwo przyswajalnego wapnia i zawierają inne ważne minerały, takie jak fosfor, cynk, sód, potas, żelazo, magnez, miedź czy krzem.

Nawóz do lawendy ze skorupek jaj jest prosty w przygotowaniu. Skorupki jajek wystarczy pozostawić na talerzyku w ciepłym miejscu do wyschnięcia. Gdy będą już suche, możemy je wykorzystać do nawożenia lawendy. Rozdrobnionymi skorupkami raz w miesiącu należy podsypać podłoże wokół krzewów lawendy. Rozdrobnione skorupki możemy również dodawać do podłoża, w którym mamy zamiar posadzić ogrodową piękność.

Skorupki możemy też wykorzystać jako płynny nawóz. Należy zalać je wrzącą wodą, a następnie odstawić na kilka dni w ciemne i chłodne miejsce. Po tym czasie, przygotowaną miksturą, możemy podlewać lawendę.

