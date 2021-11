Ryba tilapia może być toksyczna? Polacy ją uwielbiają

Dietetycy od wielu lat przekonują, że ryby powinny na stałe wejść do naszego jadłospisu. Nic dziwnego, są bogatym źródłem białka, kwasów omega - 3, witamin A, D i B wielu innych, niezbędnych nam składników odżywczych. By jednak spełniały swoją funkcję i wzmacniały zdrowie, muszą pochodzić ze sprawdzonych źródeł - niestety większość z nas nie wie, skąd pochodzi ryba, która finalnie trafia na talerz.



Tilapia to występująca naturalnie w Afryce chuda ryba, importowana do naszego kraju najczęściej z Wietnamu lub Chin. Tilapię charakteryzuje białe, delikatne mięso, niewielka ilość ości i niska cena - to dlatego cieszy się w naszym kraju sporą popularnością.

Polacy pokochali tilapię, ale większość z nas nie ma świadomości jak groźna może być ona dla naszego zdrowia. Przeprowadzone przez Morski Instytut Rybacki badania ujawniły, że w rybach tego gatunku znajduje się najwięcej niepożądanych substancji toksycznych, w tym niebezpieczny ołów! W mięsie tilapii znaleziono również rtęć, kadm oraz trwałe zanieczyszczenia organiczne.

Tilapia ma jeszcze jedną, istotną wadę - zawiera niekorzystny dla zdrowia stosunek kwasów omega-3 i omega-6. Tych pierwszych jest w niej bardzo mało, za to tych drugich - za dużo.

"Takie połączenie może być potencjalnie niebezpiecznym źródłem chorób dla pacjentów z chorobami serca, może też sprzyjać zapaleniom stawów, być czynnikiem wywołującym astmę oraz inne choroby alergiczne i immunologiczne" - napisano w przeglądzie badań naukowych sciencedaily.com.

Z badań wynika więc, że mięso tilapii jest o wiele gorszym wyborem niż fast food czy boczek!



Tilapia jest rybą hodowlaną, może być więc karmiona dosłownie wszystkim! Chińska tilapia zawiera mnóstwo kancerogennych substancji, które znacznie zwiększają ryzyko zachorowania na nowotwór. Ryba ta ma w sobie również mnóstwo pestycydów, antybiotyków i dioksyn.

Jeśli tilapia to twoja ulubiona ryba i nie chcesz rezygnować z jej smaku, rozejrzyj się za tym gatunkiem hodowanym w Polsce. W naszym kraju powstają już pierwsze hodowle tilapii i pojawia się możliwość kupna tej ryby ze sprawdzonego i bezpiecznego miejsca.





