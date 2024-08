Sierpień to idealny moment, by zaopatrzyć się w zapas skrzypu polnego na zimę. Surowcem są naziemne części rośliny, a zbiera się ją ze stanu naturalnego. Skrzyp polny wykorzystywany jest jako środek moczopędny o umiarkowanej sile działania, wykazuje też mocne działanie ogólnoustrojowe, przyspiesza przemianę materii, poprawia stan naczyń krwionośnych, włosów, skóry oraz paznokci. Okłady z naparu z tej rośliny przyspieszają gojenie się uszkodzeń skóry oraz oparzeń. Skrzyp polny stosowany jest również przy niedoborach krzemu oraz kamicy nerkowej. Przeciwskazaniem do spożywania są obrzęki pochodzenia sercowego lub nerkowego.