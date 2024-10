Grzejniki są uważane za integralną część budynku , co oznacza, że zarządza nimi nie właściciel mieszkania, a spółdzielnia . Wynika to z art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, który stanowi, że "spółdzielnia ma obowiązek zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie". Naprawa czy wymiana grzejnika leży zatem po stronie spółdzielni i to ona pokrywa koszty z tym związane z tak zwanego funduszu remontowego, który opłacają wszyscy mieszkańcy w czynszu.

Jeśli zauważysz problem z grzejnikiem w mieszkaniu, powinieneś to zgłosić w administracji budynku, która wezwie fachowca. Choć kaloryfer jest stosunkowo prostym w budowie urządzeniem, to jednak przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania może być wiele od zepsutego termostatu przez rdzę i korozję, aż po błędy podczas instalacji. Jednym z najczęstszych powodów zimnych czy ledwo ciepłych grzejników jest ich zapowietrzenie. Wiele osób decyduje się samodzielnie usunąć nadmiar powietrza z kaloryfera, szczególnie że w wielu modelach grzejników jest to bardzo prosty zabieg. Tymczasem administracja spółdzielni powinna wezwać hydraulika do nawet najmniejszych awarii.