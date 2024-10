Setki emerytów mogą stracić pieniądze. Zacznie się w przyszłym roku

Eksperci zwracają uwagę, że limit 2 tys. 900 zł jest poniżej aktualnej wysokości przeciętnej emerytury, która wynosi obecnie ok. 3 tys. 500 zł brutto. Według nich rząd powinien wprowadzić mechanizm waloryzacji limitu, by rósł on w takim samym tempie, jak emerytury i renty. Póki co jednak nic nie wskazuje na to, by rządzący planowali takie zmiany. Oznacza to, że nawet kilkaset tysięcy seniorów straci prawo do czternastki w pełnej kwocie lub w ogóle jej nie dostanie!