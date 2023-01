Spis treści: 01 Koty potrafią kochać?

Koty potrafią kochać?

Życie i styl Masz kota? Oto co powinieneś wiedzieć na temat dzielenia z nim łóżka Zapewne każdy choć raz spotkał się ze stwierdzeniem, że koty są samotnikami, chodzą własnymi ścieżkami i nie potrzebują ludzi do szczęścia. Otóż nic bardziej mylnego. Koty kochają i pragną być kochane. Nie są złośliwe oraz wredne. Za to odznaczają się delikatnością i uwielbiają wszelkiego rodzaju czułości.

Przywiązują się do właścicieli i za pomocą pewnych gestów przekazują, jak bardzo im na nich zależy. Wówczas chętnie odsłaniają brzuch, ocierają się o nogi, zasypiają na kolanach opiekunów i patrzą na nich z lekko przymrużonymi oczami.

To tylko nieliczne oznaki kociej miłości, którą starają się pokazywać na każdym kroku. Choć wydaje się, że tylko psy się przywiązują i są wierne swoim właścicielom, to koty również reagują w podobny sposób. Pokazują to jednak nieco subtelniej.

Koty potrafią darzyć uczuciem i oczekują tego samego. Chcą odpowiedniej ilości uwagi i zainteresowania. Gdy tylko czują się samotnie, od razu zaczynają to sygnalizować.

Zdjęcie Nadmierna senność u kota może oznaczać, że czuje się niekochany / 123RF/PICSEL

W jaki sposób koty pokazują, że czują się niekochane?

Koty perfekcyjnie opanowały body language i potrafią przekazywać za jego pomocą wiele komunikatów. W ten sposób nie tylko okazują miłość, ale także irytację, czy też odczuwany ból. Gdy tylko zostaje naruszona ich strefa komfortu, zaczynają m.in. machać ogonem, wysuwać wibrysy do przodu, marszczyć skórę i podkulać uszy.

U kotów, podobnie jak u ludzi, może wystąpić depresja. Do przyczyn jej występowania można zaliczyć, chociażby brak miłości. Wówczas ich aktywność spada do minimum, nie mają ochoty na jedzenie, ciągle śpią, a jakakolwiek interakcja z opiekunem ich nie obchodzi.

Takich sygnałów nie należy bagatelizować. Oznaczają, że zdrowie psychiczne kota ucierpiało, a zwierzak wymaga opieki. By pomóc mu wrócić do pełni sił, należy podarować mu sporą dawkę uwagi, miłości i zainteresowania.

Poza tym, gdy kot zaczyna odczuwać zaniedbywanie ze strony właściciela, staje się przygnębiony. W ten sposób pokazuje, że czuje się samotny i marzy o choćby chwili czułości. Może temu towarzyszyć głośne miauczenie, zarówno w dzień, jak i w nocy. Jeśli kot zazwyczaj jest cichy oraz spokojny i nagle pojawia się nadmierna wokalizacja, to znak, że jest nieszczęśliwy.

Zdjęcie Koty potrzebują bliskości i potwierdzenia, że są kochane / 123RF/PICSEL

Jakich sygnałów od kotów nie można ignorować?

Wyżej wymienione sygnały to jednak nie wszystko. Tęskniącym za zabawami oraz bliskością kotom często towarzyszy apatia i senność, ale zdarza się, że reagują odwrotnie i stają się agresywne. W ten sposób chcą zwrócić na siebie uwagę. Zaczynają więc drapać wszelkie powierzchnie i zrzucać wszystko, co znajdują na swojej drodze. Nie robią tego ze złośliwości, ale by przypomnieć o sobie i swoich potrzebach.

Czasami, gdy koty czują się zaniedbane uczuciowo, zaczynają załatwiać się poza kuwetą. W tym przypadku trzeba jednak wziąć pod uwagę, że istnieją również inne przyczyny takiego zachowania. Nie należy go jednak bagatelizować. Konieczne jest upewnienie się, skąd pojawił się problem.

Zdjęcie Mowa ciała i mruczenie to sposoby kotów na kontaktowanie się z otoczeniem / 123RF/PICSEL

O kociej naturze powstało wiele stereotypów, które wynikają głównie z braku wiedzy. To niezwykle towarzyskie stworzenia, które potrzebują odpowiedniej ilości atencji. Wbrew pozorom nie zadowala ich jedynie ciepły kąt do spania.

Mowa ciała i mruczenie to sposoby kotów na kontaktowanie się z otoczeniem. Nie bez powodu są nazywane mistrzami komunikacji. Każda zmiana zachowania zwierzaka powinna być sygnałem ostrzegawczym. Bez względu na to, czy jest to wzmożona senność, nadmierne miauczenie, agresja czy też apatia należy zainteresować się kotem i wykluczyć przyczynę takiego zachowania.

Warto podkreślić, że skoro koty okazują swoje uczucia, nie należy ich odpychać. Liczą na to samo, czekają na odrobinę czułości i potwierdzenie, że również są kochane. Gdy odczuwają samotność, zaczynają zwracać na siebie uwagę. Nie tylko za pomocą agresywnego zachowania. Mogą to również robić w nieco delikatniejszy sposób, czyli pojawiając się wszędzie tam, gdzie są domownicy. Pokazują, że też są członkami rodziny i zasługują na chwilę pieszczot i zabawy.

