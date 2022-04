Spis treści: 01 Do której otwarte są sklepy w Wielki Czwartek i Wielki Piątek?

02 W jakich godzinach otwarte są sklepy w Wielką Sobotę? Tam zrobimy ostatnie zakupy

03 Sklepy zamknięte w Wielką Niedzielę i w Poniedziałek Wielkanocny. Są jednak wyjątki

Do której otwarte są sklepy w Wielki Czwartek i Wielki Piątek?

Wielkanoc to niezwykle ważne święto dla chrześcijan. Składa się z Wielkiego Tygodnia, a trzy ostatnie jego doby - rozpoczynając od wieczora w Wielki Czartek, przez Wielki Piątek, Wielką Sobotę i Wielką Niedzielę to Triduum Paschalne.

Podrożeją jajka i drób. Czy zabraknie ich na Wielkanoc? Czy wówczas sklepy oraz inne punkty usługowe funkcjonują w Polsce inaczej? Owszem i warto wiedzieć, w jakich godzinach w Wielkanoc będą otwarte sklepy, by móc zrobić zakupy.

W Wielki Czwartek i Wielki Piątek większość sklepów, jak Aldi i Intermarche będą czynne do godziny 22. Do godz. 23 otwarte będą w te dni: Netto, Żabka, Lidl.

A do północy funkcjonować będzie Kaufland czy wybrane sklepy sieci Biedronka.

W jakich godzinach otwarte są sklepy w Wielką Sobotę? Tam zrobimy ostatnie zakupy

W Wielką Sobotę w Wielkanoc 2022 sklepy będą czynne do godziny 14. Związane jest to oczywiście z ustawą z 2018 r. mówiącą o zakazie handlu w niedziele i święta. W Wielką Sobotę (w tym roku przypada ona 16 kwietnia), która nie jest ustawowo dniem wolnym od pracy, można handlować właśnie do godziny 14.

Większość sklepów jednak jeszcze bardziej skraca godziny otwarcia, by pozwolić pracownikom wcześniej iść w tym dniu do domów. Dlatego do godziny 13.00 w Wielką Sobotę czynne będą:

Biedronka

Aldi

Lidl

Kaufland

Auchan

Carrefour

Stokrotka

Do 13.30 funkcjonować będzie Dino, a do godziny 14 otwarte będzie Intermarche. Są także sklepy, które działają na indywidualnych zasadach. Najczęściej są to małe, sklepiki osiedlowe lub sklepy sieci Żabka.

Godziny otwarcia zależą od franczyzobiorcy, a dokładne informacje o godzinach pracy poszczególnych placówek można znaleźć na stronie internetowej sklepu.

Sklepy zamknięte w Wielką Niedzielę i w Poniedziałek Wielkanocny. Są jednak wyjątki

17 kwietnia 2022 roku, w Niedzielę Wielkanocną i Poniedziałek Wielkanocny (18 kwietnia) obowiązuje zakaz handlu. Dlatego zamknięte będą wszystkie sklepy większych sieci jak Lidl, Aldi, Biedronka, czy Carrefour.

Wyjątkiem mogą być małe, osiedlowe sklepy i niektóre Żabki. Tam o pracy w święta decyduje właściciel. W awaryjnych przypadkach małe zakupy zrobimy także na stacjach benzynowych, które muszą pozostać otwarte.

Inne punkty usługowe, które mogą być otwarte w niedziele i święta, mimo obowiązującego zakazu handlu w te dni, to:

kwiaciarnie

apteki

sklepy z pamiątkami

kioski z prasą i biletami komunikacji miejskiej

placówki pocztowe

sklepy na terenie hotelów, dworców kolejowych, lotnisk, w obiektach kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku, w obiektach leczniczych i innych placówkach służby zdrowia

festyny, jarmarki

Warunkiem otwarcia jest jednak czerpanie 40 proc. zysków z działalności, którą wskazały, czyli poczta - z działalności pocztowej, kwiaciarnia - z handlu kwiatami. Warto jednak sprawdzić wcześniej, czy wybrana placówka będzie otwarta w interesujący nas dzień.

Zdjęcie Warto przygotować się na to, że nie wszędzie zrobimy zakupy w Wielką Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny / 123RF/PICSEL

