Aż 65% Polaków przygotowuje samodzielnie jedzenie na święta. To oznacza, że mamy realny wpływ na ograniczenie marnowanego jedzenia w tym czasie. Na pytanie "Czy kiedykolwiek po Świętach Wielkanocnych zdarzyło się w Twoim domu wyrzucić jedzenie przygotowane z myślą po świętach?" 49% ankietowanych w wieku 30 - 39 lat oraz 48% w wieku 18 - 29 lat udzieliło twierdzącej odpowiedzi. To pokazuje, że najmłodsi stanowią wysoki odsetek wśród "marnujących" i wskazuje na konieczność edukacji jako istotnego narzędzia walki z marnowaniem żywności i to nie tylko w tej grupie wiekowej. Okazuje się również, że 12% wszystkich ankietowanych nigdy nie przerabiało jedzenia świątecznego, a duża część nie jest zainteresowana inspiracjami i wiedzą dotyczącą niemarnowania żywności, co stanowi 16% badanych.

Ile Polacy wydają na Święta Wielkanocne?

Reklama

Ponad połowa Polaków przeznacza na święta budżet od 300 zł wzwyż, przy czym większość z nich deklaruje, że jest to kwota mieszcząca się w granicach 300 - 500 zł. Polacy odczuwają potrzebę niemarnowania żywności, ponieważ aż 64 % chce w tym roku zwracać większą uwagę na tę kwestię. Argumentują to głównie obecną sytuacją gospodarczą i rosnącymi cenami produktów (66%). W drugiej kolejności wymieniają swoją wiedzę konsumencką, natomiast w trzeciej świadomość negatywnego wpływu marnowania jedzenia na środowisko naturalne.

Zdjęcie Marnowanie jedzenia to problem globalny. Na świecie wyrzuca się 1,3 mld ton jedzenia! / 123RF/PICSEL

Jak ograniczyć marnowanie żywności

Polacy zapytani o sposoby na ograniczenie marnowania żywności wymieniają między innymi odpowiedni sposób przechowywania (57%), unikanie nieprzemyślanych zakupów (49%) i przygotowywanie listy zakupów (44%). Istotny odsetek respondentów wskazywał również na wybieranie produktów z długim terminem przydatności do spożycia (39%). Do popularnych i znanych sposobów walki z marnowaniem jedzenia należą ponadto przerabianie, dzielenie się z rodziną i potrzebującymi, korzystanie z dedykowanych aplikacji.

Skąd Polacy czerpią inspiracje? Głównie z internetu (26%) oraz od osób bardziej doświadczonych z rodziny i wśród znajomych.

Aby walczyć z marnowaniem jedzenia należy wiedzieć jakie są tego przyczyny. Dotychczasowe badania przeprowadzone przez Banki Żywności pokazywały, że w Święta Wielkanocne - czasie szczególnym dla Polaków - marnujemy nawet 3 razy więcej jedzenia. Właśnie dlatego postanowiliśmy zgłębić temat i zbadać postawy, by jeszcze lepiej zobrazować problem

- mówi Anna Kurnatowska, Country Managerka Too Good To Go. -Zadziwiający jest fakt, że aż 39% Polaków kupuje produkty z długim terminem ważności jako sposób przeciwko marnowaniu jedzenia, ponieważ ta strategia nie rozwiązuje problemu. To drogowskaz dla nas do dalszych działań edukacyjnych - dodaje.

Czytaj także: Amerykanie nie będą mogli wyrzucać jedzenia do śmietnika

Badanie przeprowadzono przez Kantar Public dla Too Good To Go w marcu 2022 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej grupie 1000 Polaków w wieku powyżej 18 roku życia.

Zobacz także:

Tak będzie taniej. Triki dla domowego budżetu

Z tych produktów Polacy zamierzają zrezygnować. Główny powód to ich ceny

Tanie i zdrowe produkty spożywcze