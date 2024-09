Do przygotowania odżywczego naparu do zamiokulkasa możemy wykorzystać suszone lub świeże liście pokrzywy. Jeśli decydujemy się na te w torebce, wystarczy zaparzyć herbatkę w proporcji 1 saszetka na 1 szklankę wody. Następnie poczekać, aż ostygnie i powstałym wywarem podlać zamiokulkasa. Jak podają ogrodnicy, na efekty nie trzeba długo czekać. Młode pędy będą szybko wyrastać z doniczki.

Lista podstawowych zasad pielęgnacji zamiokulkasa nie jest długa. Po pierwsze to roślina, która lubi przebywać w półcieniu lub też miejscu, gdzie promienie są rozproszone. Po drugie nie może stać tam, gdzie występują nagłe zmiany temperatury lub przeciągi. Warto zapamiętać, że temperatura poniżej 5 st. C może być dla niego zabójcza. Trzeci punkt to podlewanie - zamiokulkasa lepiej podlewać rzadko. Lepiej go przesuszyć, niż przelać.