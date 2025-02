Hindusi wiedzą, co dobre. Oto chlebowiec

Chlebowiec to bardzo specyficzny owoc i na pewno zaliczany jest do tych największych na świecie. W Indiach, skąd pochodzi, może osiągać nawet wielkość dochodzącą do 90 cm, a największe sztuki mogą liczyć nawet 50 kg, choć zazwyczaj są o wiele lżejsze. Jackfruit ceniony jest za swój smak, który zazwyczaj jest połączeniem banana, mango oraz ananasa, więc spożywanie go na surowo daje z całą pewnością ciekawe doznania. Co prawda, nad Wisłą raczej trudno spotkać go w wersji surowej, za to częściej w dyskontach można znaleźć owoce chlebowce zamknięte w puszce. W takiej wersji to szczególny obiekt pożądania przez wegan. Chlebowiec w puszcze swoim smakiem oraz teksturą do złudzenia przypomina drób.

Chlebowiec to dziwny owoc

Owoce chlebowca wyglądają niepozornie, ale mogą imitować mięso 123RF/PICSEL

Samo zastosowanie owocu chlebowca może sprawić, że znajdzie się na liście naszych kulinarnych zainteresowań, ale - oprócz smaku - oferuje nam o wiele więcej. W parze ze smakowymi właściwościami idą również wartości odżywcze. Co można znaleźć w jackfruicie? Owoc zawiera pakiet silnych przeciwutleniaczy, np. karotenoidy i polifenole, które mają za zadanie m.in. ochronę organizmu przed chorobami cywilizacyjnymi, stanami zapalnymi oraz szybszym starzeniem się komórek organizmu.

Znaleźć można w chlebowcu także witaminę C, która ma zasługi w kontekście odporności, ale nie tylko. Substancja ta pomaga również wzmacniać naczynia krwionośne, co przekłada się na utrzymanie prawidłowego ciśnienia tętniczego krwi. Na dodatek witamina C pomaga syntetyzować w organizmie kolagen, a on z kolei sprawia, że wyglądamy młodziej. Nie wolno zapominać, że owoc zawiera także sporą dawkę potasu, który na serce działa kojąco.

Jak jeść owoc chlebowca?

Chlebowiec może być stosowany jako wegański zamiennik mięsa 123RF/PICSEL

Okazuje się, że chlebowiec jest trudno dostępny w Polsce, ale wyłącznie dojrzały charakteryzuje się swoim słodkim smakiem, który jest wynikiem miksu owoców. Wiadomo już, że w puszkach znajduje się jego niedojrzała wersja, ale to właśnie ona jest taka cenna dla wegan i wegetarian, co może imitować mięso. Jak korzystać z jackfruita w puszcze? Wystarczy ją otworzyć, odsączyć zawartość, a następnie dobrze przepłukać. Później trzeba odciąć twarde końcówki i owoce wysuszyć za pomocą ręcznika papierowym i nasz chlebowiec jest gotowy do dalszych czynności.

Jak go przygotować tak, żeby przypominał mięso? Wystarczy, że albo się go zamarynuje, albo doda odpowiednie przyprawy, a później można go po prostu smażyć, dusić albo piec tak, jak zwyczajne mięso.

