Rybiki, choć srebrzą się w świetle, potrafią świetnie ukrywać się przed ludzkim wzrokiem. Najchętniej wychodzą w nocy, bo boją się światła. Nie znoszą również zimna, dlatego chętnie ukrywają się pod listwami i w szczelinach, gdzie panuje temperatura pokojowa lub wyższa. Oto kilka sposobów na przepędzenie ich z naszego domu.

Rybiki cukrowe - dlaczego należy się ich pozbyć?

Rybiki nie stanowią zagrożenia dla człowieka - nie gryzą, nie przenoszą żadnych chorób. Ale mogą poważnie zaszkodzić ważnej dokumentacji lub tapetom pokrywającym ściany. Oprócz tego nikt z nas nie lubi mieć poczucia, że nocą mogą po nim chodzić jakieś małe istotki. Rybiki cukrowe warto zatem usuwać ze swojego domu głównie z powodów estetycznych czy higienicznych.

Reklama

Zobacz również: Jak przechowywać produkty w kuchni?

Rybiki cukrowe - skąd się biorą w naszych domach?

Rybiki pochodzą z warunków tropikalnych, dlatego lubią miejsca wilgotne i gorące. Jednym z najprostszych, ale niekoniecznie najskuteczniejszych sposobów jest wywietrzenie kuchni i łazienki czy nawet całego domu. Jeśli ten trik okaże się skuteczny dobrze, abyś już zawsze pamiętała o regularnym wietrzeniu pomieszczeń oraz kontrolowanie sprawności wentylacji.

Rybiki cukrowe - czego nie znoszą?

Rybików cukrowych, jak wszystkich innych szkodników, najłatwiej pozbyć się używając rzeczy, których nie znoszą. Do tych należą naturalne zapachy, które bez problemu mogą znaleźć się w naszym domu.

Rybiki będą uciekać od:

zapachu olejku lawendowego

cynamonu

goździków

Najbardziej skutecznie przegania je jednak cytryna. Wszystkie te zapachy są intensywne i przyjemne dla większości z nas, dlatego warto wykorzystać je w walce z rybikami. Olejki wylewamy na waciki kosmetyczne lub maczamy w nich ściereczki, którymi potem przecieramy miejsca, w których lubią ukrywać się niechciani lokatorzy. To powinno skutecznie wygonić rybiki z waszego domu.

Zdjęcie Rybiki będą uciekać od zapachu olejku lawendowego czy cynamonu jednak najbardziej skutecznie przegania je cytryna /123RF/PICSEL

Sprawdź także: Dlaczego samo sprzątanie kuchni nie wystarczy?

Rybiki cukrowe - zwab i złap

Rybiki cukrowe nie lubią pewnych naturalnych zapachów, ale z drugiej strony istnieje kilka aromatów, które wabi je do naszych mieszkań. Jednym z nich jest miód pszczeli. Warto nałożyć nawet cienką warstwę świeżego, lepkiego miodu na kawałek kartonu i poczekać aż insekty zwęszą łakomy kąsek. Zwabione smakołykiem przyjdą się posilić, a wtedy przykleją się do słodkiego miodu i zagrzebią w nim na zawsze. Możesz także spróbować łapać insekty na cukier. Będziesz potrzebować słoika i taśmy klejącej (najlepiej dwustronnej). Wystarczy okleić zewnętrzną stronę naczynia taśmą, wsypać do środka cukier i ustawić pułapkę na podłodze przed snem. Taśma klejąca zadziała podobnie do miodu, o czym przekonasz się już rano.