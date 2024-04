Zdrowa i zbilansowana dieta to nie tylko witaminy i minerały, ale także białko, zdrowe tłuszcze i węglowodany. Jednym z ważniejszych składników, o który szczególnie musimy zadbać w diecie, jest białko. Ten odżywczy makroskładnik , jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania każdej komórki w naszym ciele.

zawierają wszystkie niezbędne aminokwasy egzogenne, czyli te, których organizm nie potrafi wytworzyć, a są mu niezbędne do obsługi procesów życiowych,

Obok mięsa, które zawiera największe ilości białka, w codziennej diecie powinien znaleźć się również twaróg . Oprócz protein zawiera on również duże ilości:

Spożywając twaróg, dostarczamy naszemu organizmowi kwasów tłuszczowych z grupy omega-3 i omega-6. Działają one przeciwzapalnie i do tego przyczyniają się do przyswajania witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Twaróg odznacza się też niskim indeksem glikemicznym, a więc mogą po niego sięgać osoby z cukrzycą.