Taka długość sprawiała, że dochodziło do przełączenia się na spalanie tłuszczu, którego nie udawało im się osiągnąć przy krótszych postach. Warto sięgać od czasu do czasu po trzydziestosześciogodzinne posty, aby:

zmniejszyć trudności z redukcją masy ciała,

uwolnić nadmiarowe rezerwy energetyczne,

obniżyć poziom cholesterolu.

Zmniejszanie trudności z redukcją masy ciała

Wiele kobiet powie ci, że ma trudności z odchudzaniem. W większości przypadków da się temu zaradzić krótszym postem przerywanym. Post na spalanie tłuszczu jest dostosowany do potrzeb kobiety, która próbowała krótszych postów bez większych efektów odchudzających.

Dlaczego ta długość postu tak świetnie się sprawdza, jeśli chodzi o odchudzanie? Pamiętasz te wszystkie lata, kiedy kiepsko się odżywiałaś? Twoje ciało musiało gdzieś zmagazynować cały ten nadmiarowy cukier, a więc odłożyło go w twojej wątrobie i tkance tłuszczowej. Aby uruchomić uwalnianie nagromadzonego cukru, być może będziesz musiała pościć dłużej niż dwadzieścia cztery godziny, a doświadczenie kliniczne pokazało mi, że magiczną liczbą jest trzydzieści sześć godzin - mówi dr Pelz, autorka książki "Postny reset dla kobiet".

Badanie opublikowane w czasopiśmie "Cell Metabolism" w 2019 roku analizowało moc trzydziestosześciogodzinnego postu, po którym następowało dwunastogodzinne okienko jedzenia - jest to styl postu nazywany ADF od alternate-day fasting, czyli postu co drugi dzień. Było to największe tego typu badanie.

Kiedy badani stosowali post ADF przez trzydzieści dni, zauważono, że produkcja ketonów trwała nawet wtedy, kiedy jedli w dwunastogodzinnych okienkach. Przekonano się także o tym, że doszło do obniżenia poziomu cholesterolu i złagodzenia stanów zapalnych w grupie ADF. Najbardziej niezwykłym aspektem badania było to, że dochodziło do redukcji tkanki tłuszczowej w okolicy ud i brzucha w grupie ADF.

Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z postem, może ci być trudno wyobrazić sobie niejedzenie przez trzydzieści sześć godzin. Ale gdy post zacznie ci przychodzić łatwiej, warto przypomnieć sobie o takich badaniach i wynikach, których sama byłam świadkiem w swojej społeczności - może przyjść bowiem taki moment, kiedy poczujesz się gotowa na post przez trzydzieści sześć godzin, by wywołać głębszą reakcję metaboliczną - mówi dr Pelz.

Do postu trzeba się dobrze przygotować 123RF/PICSEL

Uwolnienie nadmiarowych rezerw energetycznych

Kiedy kobiety poszczą, często zauważają, że stężenie cukru w ich krwi wzrasta. Jest to sposób organizmu na uwolnienie cukru, który został wcześniej nagromadzony w tkankach, a konkretnie w wątrobie, tkance tłuszczowej i mięśniach. Wiele kobiet nie doświadczy trwałej redukcji masy ciała, dopóki nagromadzone nadmiarowe rezerwy nie zostaną uwolnione.

Istnieje kilka sposobów na to, żeby to zrobić. Pierwszym jest kontynuowanie postów. Po prostu. Im więcej pościsz, tym więcej okazji dajesz swojemu organizmowi, by znalazł i uwolnił rezerwy, które przez lata gromadziły twoje tkanki. Jeśli chcesz przyspieszyć ten proces, od czasu do czasu włącz do swojego planu posty trzydziestosześciogodzinne. Ta długość postu działa magicznie, jeśli chcesz wywrzeć optymalny nacisk na swoje ciało, by musiało uwolnić rezerwy energetyczne.

Obniżenie poziomu cholesterolu

Cholesterol jest wytwarzany w wątrobie. Kiedy wątroba musi sobie radzić z dużymi dawkami cukru, prozapalnymi kwasami tłuszczowymi i toksynami, często można zauważyć, że stężenie cholesterolu wzrasta. Wątroba wytwarza także ketony. Dłuższe posty, na przykład ten trzydziestosześciogodzinny, mogą nie tylko rozruszać wątrobę, by sprawniej produkowała ketony, ale też doprowadzić do jej naprawy, aby przestała wytwarzać nadmiar cholesterolu.

Często kiedy kobieta przechodzi na dietę niskowęglowodanową i wysokotłuszczową, stężenie cholesterolu wzrasta. Wskazuje to na pogorszenie drożności wątroby, która potrzebuje pomocy w postaci postu. Badania oraz doświadczenie kliniczne pokazały mi wielokrotnie, że kiedy przechodzi się na post trzydziestosześciogodzinny, to zmusza się wątrobę do generalnych porządków i wytwarzania paliwa w postaci ketonów. Gdy wątroba będzie się leczyć podczas dłuższego postu, zauważysz, że stężenie cholesterolu zacznie spadać. Post tej długości raz w miesiącu może być odpowiedzią na twoje problemy z cholesterolem.

Post na spalanie tłuszczu (trzydzieści sześć godzin i dłużej) 123RF/PICSEL

Zasady bezpiecznego postu

Pamiętaj, że każde ciało jest inne, więc to, co działa dla jednej osoby, niekoniecznie będzie odpowiednie dla innej.

Jeśli zastanawiasz się, czy post jest odpowiedni dla ciebie, warto skonsultować się z dietetykiem lub lekarzem Ważne jest, aby pić odpowiednią ilość wody podczas okresów postu, aby uniknąć odwodnienia W okresach jedzenia, konieczne jest spożywanie zbilansowanych posiłków, które dostarczają niezbędnych składników odżywczych Jeśli stosujesz post kaloryczny, staraj się unikać jedzenia zbyt dużych ilości po zakończeniu okresu postu Jeśli czujesz się słabo, zmęczony lub masz inne niepokojące objawy, zakończ post i skonsultuj się z lekarzem Jeśli jesteś początkującym, zacznij od prostszych form postu, a następnie stopniowo przechodź do bardziej zaawansowanych W przypadku postu przerywanego , regularność jest kluczem do uzyskania korzyści zdrowotnych

Kto powinien unikać postów?

Kobiety w ciąży i karmiące piersią. Post może nie dostarczyć wystarczającej ilości składników odżywczych dla rozwijającego się dziecka. Osoby z problemami zdrowotnymi. Osoby z zaburzeniami odżywiania, cukrzycą typu 1, chorobami serca czy innymi schorzeniami powinny unikać postu lub stosować go pod ścisłą opieką lekarza. Dzieci i młodzież. Ze względu na rozwijający się organizm, dzieci i młodzież nie powinny stosować postu bez nadzoru lekarza.

W tekście wykorzystano fragment książki "Postny reset dla kobiet" Dr Mindy Pelz, która ukazała się nakładem Wydawnictwa ZNAK

