Jagody kamczackie rosną na krzewach głównie w Chinach, Rosji i Japonii . W Polsce warunki klimatyczne również pozwalają na jej uprawę i długie owocowanie, co sprawia, że z roku na rok staje się coraz popularniejsza w naszym kraju. Szczególnie że przybyła do Polski jako "jagoda długiego życia i dobrego wzroku" jak nazywają ją mieszkańcy japońskiej wyspy Hokkaido.

Jagoda kamczacka zawiera dużą dawkę witaminy C - znacznie większą niż pomarańcze, witaminy z grupy B oraz sporą dawkę witaminy A. Ponadto jest źródłem: wapnia, magnezu, potasu - dostarcza go prawie tyle samo co banan, fosforu, żelaza i krzemu. Największą jej zaletą jest jednak duże stężenie przeciwutleniaczy, które jest najwyższe spośród testowanych dotąd owoców. Swoje właściwości zawdzięcza przede wszystkim obecności polifenoli, antocyjanów, flawonoidów i kwasów fenolowych.