Czarny bez w kuchni i medycynie tradycyjnej. Co możemy z niego przyrządzić?

Czarny bez w medycynie tradycyjnej stosowany jest od wieków. Już w czasach starożytnych Rzymianie i Grecy wykorzystywali jego owoce i kwiaty w celach leczniczych. Z czasem roślina ta została rozpowszechniona w całej Europie, również i w Polsce. Znajdziemy ją w lasach, na polach, w pobliżu zabudowań i oczywiście w przydomowych ogródkach.



Czarny bez kwitnie w maju i czerwcu. Rozpoznamy go po drobnych, białych kwiatach złożonych w baldach. Z kolei owoce dojrzewają na przełomie sierpnia i września.



To właśnie kwiaty i owoce czarnego bzu najczęściej znajdują zastosowanie. Z kwiatów czarnego bzu możemy przyrządzić napar, syrop czy prozdrowotny ocet. Z kolei z owoców można przygotować sok, nalewkę bądź dżem.

Czarny bez — jakie ma właściwości i wartości odżywcze?

Sok z czarnego bzu to prawdziwa bomba witaminowa. Zawiera duże ilości witaminy A, C, K oraz witamin z grupy B, przez co wzmacnia nasz układ odpornościowy, wspomaga funkcjonowanie mózgu, wzmacnia kości, a także wpływa na zdrowy wygląd skóry, włosów i paznokci.



Czarny bez stanowi też dobre źródło kwasów fenolowych i flawonoli, w tym kwercetyny, kemferolu i izoramnetyny, również o właściwościach przeciwutleniających, które zapewniają ochronę przed uszkodzeniami powodowanymi przez wolne rodniki.



Spożywanie soku z czarnego bzu przynosi wiele korzyści zdrowotnych. Wspomaga on walkę z infekcjami, a także łagodzi objawy przeziębienia i grypy. Pomaga także w obniżeniu ciśnienia krwi i regulacji poziomu cholesterolu.



Sok z czarnego bzu ma także korzystny wpływ na układ moczowy. Działa moczopędnie, a także wspomaga oczyszczanie organizmu z toksyn. Wskazany jest więc dla osób, które zmagają się z problemami nerek.

Czarny bez ma wiele cennych prozdrowotnych właściwości. 123RF/PICSEL

Zobacz również: Średniowieczne remedium na bóle stawów i żołądka. Leczniczy chwast wraca do łask



Jak przygotować sok z czarnego bzu? Uważaj na jedną rzecz

Sok z czarnego bzu przygotujemy w bardzo prosty sposób we własnym domu. Wystarczą do tego cztery składniki:



owoce czarnego bzu,

woda,

cukier,

sok z cytryny (opcjonalnie).

Kilogram dojrzałych owoców czarnego bzu należy obrać z baldachów i umyć. Następnie wystarczy umieścić je w garnku, zasypać 0,5 kg cukru i zalać dwoma litrami wody. Owoce należy gotować na małym ogniu do momentu, gdy zaczną się rozpadać.



Kiedy uzyskamy odpowiednią konsystencję, należy odcedzić zawartość garnka, tak, by pozostał nam sam sok. Następnie gotujemy go jeszcze przez około godzinę. Do smaku, w trakcie gotowania, można dodać łyżkę soku z cytryny.

Spożywając czarny bez lub przygotowując samodzielnie z niego sok, musimy wiedzieć, że surowe owoce, w przeciwieństwie do surowych kwiatów, w większych ilościach są trujące. To za sprawą sambunigryny — związku, który po spożyciu rozkładany jest do toksycznego cyjanowodoru. Z tego powodu przed spożyciem, owoce czarnego bzu należy poddać obróbce termicznej. Sambunigrynę unieszkodliwić może również suszenie.

Dietetyk: W Polsce jest tolerowanie słodyczy i zachęcanie do ich jedzenia INTERIA.PL