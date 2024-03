Lawenda: Prowansja na wyciągnięcie ręki

Już od jakiegoś czasu lawenda znajduje się na liście obowiązkowych roślin w ogrodzie. Łatwo się ją uprawia, nie wymaga wielu zabiegów pielęgnacyjnych, a na dodatek przepięknie kwitnie, więc to jej kolejny plus. Zapach lawendy jest kojący, ale także odstraszający mole, z czego wszyscy doskonale zdają sobie sprawę. Warto krzaczki zasadzić, ponieważ ich obecność może zminimalizować obecność kleszczy, które są bardzo niebezpiecznymi dla naszego zdrowia pajęczakami. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że lawenda również działa odstraszająco na ślimaki: wystarczy umieścić je na obwódkach rabat albo w bliskim sąsiedztwie grządek. Kiedy już się rozrośnie, to ślimaki niechętnie będą odwiedzać nasz ogród.

Reklama

Polecamy: Prawdziwy "mocarz" wśród krzewów. Stworzy zielony mur w krótkim czasie

Nasturcja: smaczne kwiaty dla ślimaków ohydne

Zdjęcie Nasturcja to roślina jadalna i odstraszająca ślimaki / 123RF/PICSEL

Pnie się albo płoży, intensywnie kwitnie i ma jadalne kwiaty, owoce i liście: tak można scharakteryzować nasturcję, która nie jest egzotyczną rośliną, ale nie za często można ją spotkać w naszych ogrodach. Na jej plus przemawia fakt, że kwiaty i liście mogą wzbogacić sałatki, a owoce - zwane polskimi kaparami - mogą być marynowane i zjadane w formie przekąski. Choć nasturcja wyróżnia się wieloma właściwościami i plasuje się wysoko na cennej liście roślin ważnych we współczesnej fitoterapii, to ślimaki niechętnie się do niej zbliżają. Spora dawka promieni słonecznych oraz wilgotna, ale nie za mokra, ziemia to gwarant, że nasturcja należycie będzie spełniała swoją funkcję.

Sprawdź: Storczyki jej nie znoszą. Lepiej pozbądź się natychmiast

Liliowiec: nie jest dla nas obojętny

Zdjęcie Liliowce sprawdzą się w letnim ogrodzie. Długo kwitną i odstraszają ślimaki / 123RF/PICSEL

Liliowiec przykuwa swoim wyglądem uwagę. Dlaczego? Ponieważ wyrasta z gęsto ulistnionej kępy długich szpiczastych liści, a na dodatek spomiędzy nich pojawiają się łodygi, zakończone kielichowatymi, charakterystycznymi kwiatami. Jeśli mamy nieco więcej miejsca w naszym ogrodzie, to liliowiec powinien się w nim znaleźć. Fakt, przepięknie wygląda i trudno oderwać od niego oko, a zebrane kwiaty są łatwym surowcem na bukiety, ale trzeba wspomnieć też, że zalicza się do roślin, których ślimaki nienawidzą. Liliowiec nie jest wymagający, znosi ekstremalne warunki, więc bez problemu przyjmie się na każdej rabacie.

Rozchodnik okazały: nie tylko z nazwy

Zdjęcie Rozchodnik okazały często wabi motyle, ale ślimaki odstrasza / 123RF/PICSEL

Rozchodniki przebojem wdarły się do naszych ogrodów, ponieważ to właśnie one mają niewielkie wymagania i rosną tam, gdzie inne rośliny by sobie poradziły z trudem. Niestraszne mu palące słońce, susza oraz uboga gleba, ale jeśli umieścimy go na grządce, to odwdzięczy się przepięknym kwitnieniem aż do początków polskiej złotej jesieni. Dlaczego warto mieć rozchodnika okazałego w ogrodzie? Odstrasza skutecznie ślimaki, więc mięczaki nie mają w starciu z nim szans i szybko wyniosą się na działkę sąsiada.

Sprawdź: Tytuł miss kwiatów będzie należał do niej. Posadź na balkonie różę wiosny