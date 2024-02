Spis treści: 01 Jaskier azjatycki: charakterystyka

02 Uprawa jaskrów azjatyckich w ogrodzie

03 Posadź na balkonie różę wiosny. Będzie konkurencją dla innych kwiatów

Róża wiosny. Brzmi pięknie, nieprawdaż? Tym mianem określa się jaskry azjatyckie, które można uprawiać zarówno w ogrodzie, jak i na balkonie. Roślina ma piękne, dość duże kwiaty, które są prawdziwą ozdobą, ale i konkurencją dla innych kwiatów. A skoro wiosna nadchodzi wielkimi krokami i w związku z tym coraz częściej zaglądamy do swoich ogrodów i na balkony, warto bliżej poznać te piękne kwiaty.

Jaskier azjatycki: charakterystyka

Jaskier azjatycki rośnie w klimacie umiarkowanym jako roślina jednoroczna. Należy do rodziny jaskrowatych i naturalnie występuje w południowo-zachodniej części Azji, ale można go również spotkać w południowo-wschodniej Europie czy pustynnych obszarach basenu Morza Śródziemnego. Roślina może osiągnąć wysokość od 30 do 40 cm.

Zdjęcie Jaskier azjatycki zachwyca urodą / 123RF/PICSEL

Roślina ma charakterystyczne, pierzaste liście i pojedyncze, pięciopłatkowe kwiaty, które zachwycają wyglądem. Przybierają one czerwoną, białą, żółtą, różową czy pomarańczową barwę. Ich średnica może wynosić nawet do 8 cm. Jaskier azjatycki ma bulwiaste korzenie, które zimę mogą przetrwać wyłącznie w pomieszczeniu.

Róża wiosny kwitnie zazwyczaj od maja do czerwca. Jest prawdziwą ozdobą ogrodu lub balkonu czy tarasu, zwłaszcza, jeśli połączymy ze sobą różne odmiany, np. o płatkach cieniowanych lub dwukolorowych.

Roślina, aby pięknie rozkwitła, musi mieć zapewnione odpowiednie warunki: jaskier azjatycki najbardziej lubi wilgotne lub lekko wilgotne podłoże i wymaga regularnego podlewania.

Uprawa jaskrów azjatyckich w ogrodzie

Jeżeli decydujemy się zasadzić różę wiosny w ogrodzie, należy to zrobić w kwietniu lub maju. Najpierw należy namoczyć w wodzie ich bulwki, a dopiero później wsadzić do ziemi.

Stanowisko musi być słoneczne, a gleba żyzna i przepuszczalna. Powinna mieć również obojętny lub lekko kwaśny odczyn pH. Jeśli wiosną będzie panowała deszczowa aura, bulwy będą narażone na choroby grzybowe lub zgnicie.

Jaskry azjatyckie posadzone w ogrodzie, powinny zakwitnąć początkiem czerwca. Wczesną jesienią należy wykopać bulwy, oczyścić i umieścić w suchym torfie. Skrzynkę należy przenieść do chłodnego pomieszczenia, w którym temperatura nie przekracza 10 st. Celsjusza. Tutaj warto dodać, że ten zabieg w przypadku jaskra azjatyckiego nie zawsze kończy się powodzeniem.

Zdjęcie Jaskier azjatycki jest określany mianem "róży wiosny" / 123RF/PICSEL

Posadź na balkonie różę wiosny. Będzie konkurencją dla innych kwiatów

Zupełnie inaczej wygląda kwestia uprawy jaskra azjatyckiego w doniczkach. Tutaj kluczowe jest widne, ale i chłodne stanowisko. Najlepiej sprawdzi się balkon czy weranda. Jaskry zakupione w doniczce nie powinny znajdować się w zbyt ciepłym i mało słonecznym miejscu. Najlepiej, jeśli w miejscu ich eksponowania temperatura wyniesie od 12 do 15 st. Celsjusza. Trzeba pamiętać o tym, że nie przepadają zarówno za przesuszeniem, jak i zalaniem. Ziemia w doniczce powinna być zawsze lekko wilgotna. Nim wystawimy roślinę na balkon czy taras, pamiętajmy o odpowiednim zahartowaniu. Róże wiosny hodowane w szklarniach nie są odporne na spadki temperatur.

Warto też wiedzieć, że róża wiosny nie jest odporna na mrozy. Jeśli już w kwietniu czy maju decydujemy umieścić się ją na balkonie, lepiej sprawdzać prognozy pogody. Bo gdy tego nie dopilnujemy, o poranku może nas czekać niemiła niespodzianka. Dlatego jeśli prognozowane są przymrozki, jaskra azjatyckiego najlepiej wnieść do chłodnego pomieszczenia.