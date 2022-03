Pleśń występuje najczęściej w starych budownictwach, ale wcale nie jest powiedziane, że nie może pojawić się w nowych mieszkaniach czy świeżo wybudowanych domach. Statystycznie grzyby pleśniowe napotkamy, w co czwartym polskim domu — bez względu na to, czy jest on nowy, czy stary.

Według badań Światowej Organizacji Zdrowia strzępki pleśni wytwarzają mytotoksyny, które są substancjami potencjalnie powodującymi raka, alergie oraz częste problemy z oddychaniem. Są zagrożeniem dla układu oddechowego i odpornościowego. Jeśli pleśń znajduje się w twoim domu — koniecznie pozbądź się jej jak najszybciej.

Zdjęcie Pleśń jest bardzo szkodliwa dla zdrowia / 123RF/PICSEL

Warunki sprzyjające pojawieniu się pleśni to przede wszystkim zbyt duża wilgotność i nieodpowiednia cyrkulacja powietrza. Dlatego grzyb najczęściej atakuje miejsca, gdzie potencjalnie najczęściej dochodzi do zalania parkietu lub ścian — łazienki i kuchni. Woda może również przedostawać się do pomieszczenia z zewnątrz na skutek wad konstrukcyjnych budynku np. pękniętej rynny czy nieszczelnego dachu. Za taki stan rzeczy może również odpowiadać zalana piwnica.

Jak zatem skutecznie pozbyć się pleśni z domu?

Olejek z drzewa herbacianego

To jeden z najskuteczniejszych, naturalnych środków dezynfekujących. Bez problemy kupimy go w większości sklepów oferującymi produkty naturalne. Dwie łyżki olejku herbacianego należy zmieszać z dwoma szklankami wody. Uzyskanym roztworem spryskać miejsca, w których pojawiła się pleśń. Nie należy przejmować się mocno wyczuwalnym zapachem olejku herbacianego, gdyż po kilku godzinach całkowicie się ulatnia.

Biały ocet

Za sprawą jego kwasowego odczynu wyeliminujemy grzyby i wszelkie pozostałości po nich w postaci ciemnych plam. Ocet należy przelać do butelki z funkcją spryskiwacza i nanieść go na zapleśniałe miejsce. Po około kwadransie przetrzeć spryskane miejsce wodą z mydłem. Ten sposób sprawdza się najlepiej, gdy czynność powtarzamy dwa razy w tygodniu.

Ekstrakt z pestek grejpfruta

Dwadzieścia kropli ekstraktu z pestek grejpfruta należy wymieszać z dwoma szklankami wody. Miksturę przelać do pojemnika z dozownikiem, mocno potrząsnąć, a następnie spryskać zagrzybiały fragment. Czynność tę można wielokrotnie powtarzać.

Zdjęcie Istnieją łatwe i naturalne sposoby na pozbycie się pleśni / 123RF/PICSEL

Soda oczyszczona

Ten uniwersalny środek z powodzeniem usuwa czarne plamy i nieprzyjemne zapachy po pleśni, a na dodatek zatrzymuje jej wzrost. Sodę oczyszczoną wymieszaj z niewielka ilością wody, by powstała maź o konsystencji pasty. Nałóż środek na odpowiednie miejsce i odczekać kilkanaście minut. Następnie dokładnie wytrzyj za pomocą wilgotnej szmatki.

Sól morska

Sól morska wykazuje właściwości przeciwgrzybiczne, dlatego ułatwi nam walkę z niechcianym lokatorem, jakim niewątpliwie jest pleśń. Ponadto dezynfekuje powierzchnie, pochłaniając jednocześnie wilgoć w zamkniętych pomieszczeniach. W miejscach, gdzie pojawił się grzyb wysyp dużą ilość soli morskiej i pozostaw ją na około 30 minut. Następnie wyszoruj dokładnie powierzchnię, a na koniec umyj wszystko ciepłą wodą

