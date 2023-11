Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Poprzedzający je okres pełen będzie jednak wytężonej pracy, a większość z nas spędzi w kuchni długie godziny. Aby efekty były współmierne do wysiłków, warto już teraz zwrócić uwagę na niektóre elementy, które posłużą nam przy przygotowaniach. Dokładniej przyjrzyjmy się między innymi kuchennym blachom i foremkom. Na co zwrócić uwagę?

Reklama

Zobacz również: Zazwyczaj omijamy je szerokim łukiem. "Miejsca wstydu" straszą w polskich domach

Czym wyczyścić foremki? Prosty, domowy sposób

Blachy do pieczenia, na skutek częstej eksploatacji, brudzą się i tłuszczą, nierzadko kumulując również resztki przypalonej żywności. Te mogą być wyjątkowo niebezpieczne dla naszego zdrowia. Do potraw pieczonych na zabrudzonej blasze przedostają się bowiem szkodliwe związki chemiczne o rakotwórczym działaniu, a jeśli foremka jest dodatkowo lekko zapleśniała - od przykrych dla zdrowia skutków już tylko o krok. Dlatego do pracy należy zabrać się już teraz. Przykrych konsekwencji unikniemy bowiem, jeśli odpowiednio zadbamy o blachy i foremki, które trafią do piekarnika.

Zdjęcie Jak wyczyścić metalowe foremki? Soda pogromcą brudu / 123RF/PICSEL

Mimo iż czyszczenie przypalonej blachy nie należy do najprzyjemniejszych, tę czynność można wykonać szybko i po kosztach. Skutecznym środkiem jest bowiem połączenie sody oczyszczonej z wodą utlenioną. Ich proporcje należy dobrać w taki sposób, aby otrzymać gęstą i półpłynną masę, a następnie rozprowadzić ją po brudnej blasze czy foremce i pozostawić na 10 - 15 minut. Po upływie tego czasu miękką gąbką przetrzeć zabrudzenia, a kiedy te już zejdą, wypłukać blachę pod bieżącą wodą.

Zobacz również: Ile zapłacisz za sprzątanie mieszkania przed świętami? Oto aktualne stawki

Jak wyczyścić metalowe foremki? Soda pogromcą brudu

Z zabrudzeniami świetnie poradzi sobie również soda w połączeniu z octem. Brudną blachę należy najpierw obficie posypać sodą oczyszczoną, a następnie spryskać zmieszanymi w równych proporcjach wodą i octem. Kiedy soda się spieni, uniesie brud do góry, co znacznie ułatwi jego usuwanie szczotką lub gąbką.

Jak usunąć zaschnięty tłuszcz z blachy? Wszystko, czego potrzebujesz, to sól

Zabrudzeń z blachy można pozbyć się szybko również za pomocą zwykłej soli kuchennej. To jeden z lepszych środków czyszczących, który z pewnością znajdziesz w swojej kuchni. Jak ją wykorzystać?

Na brudną blachę wysyp sporą ilość gruboziarnistej soli i równomiernie rozprowadź. Wstaw blachę do nagrzanego wcześniej piekarnika, ustawionego na 100 st. C. Poczekaj, ale nie doprowadź do sytuacji, kiedy białe kryształki zbrązowieją. Wyjmij blachę, a gdy przestygnie, zetrzyj tłuste zabrudzenia wilgotną gąbką. Blacha lśni jak nowa? A jakże!

Zobacz również: Czasami chemia nie pomoże. Tak na pewno udrożnisz zatkany zlew

Jak wyczyścić foremki do ciastek? Oto co zrobić w przypadku silikonowych foremek

Co jednak w przypadku, kiedy jesteśmy posiadaczami silikonowych foremek? Te, mimo iż wyjątkowo praktyczne, niekiedy sprawiają wiele kłopotów, jeśli chodzi o ich czyszczenie. Obok umycia w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu i, podobnie jak w przypadku blaszek, użycia sody oczyszczonej, warto sięgnąć również po proszek do pieczenia czy mąkę kukurydzianą.

Zdjęcie Jak usunąć zaschnięty tłuszcz z blachy? Wszystko, czego potrzebujesz, to sól / 123RF/PICSEL

Pierwszy ze sposobów pomoże w usunięciu przypalonych resztek. Proszek do pieczenia wystarczy wymieszać z wodą, do uzyskania gęstej masy. Następnie nałożyć na zabrudzoną powierzchnię i pozostawić na kilka minut. Spłukać wodą. Tymczasem mąka kukurydziana może być stosowana jako delikatny środek ścierający. Wystarczy posypać nią formę, zwilżyć wodą i delikatnie przetrzeć gąbką.

Aby jednak nie mieć tego problemu w przyszłości, warto dbać o utrzymanie czystości silikonowych foremek. W tym celu zawsze przed pieczeniem smaruj je obficie tłuszczem, a po każdym użyciu dokładnie wymyj.

Zobacz również: Usuwa brud i zaschnięty tłuszcz. Jeden produkt wysprząta dom na błysk