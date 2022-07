Pelargonia to kwiat, z którym bez problemu poradzą sobie osoby bez doświadczenia związanego z pielęgnacją roślin. Minimalnym nakładem sił możemy sprawić, że pelargonia przez długi czas będzie cieszyć nasze oczy cudownym wyglądem i zapewni doznania sensoryczne.

Jak dbać o pelargonię?

Przede wszystkim musimy pamiętać, że pelargonia uwielbia światło. Jeśli kwiat ma zdobić balkon, należy mu zapewnić najlepiej nasłonecznione miejsce. Wówczas pelargonia zdecydowanie szybciej zacznie rozwijać swoje imponujące kwiaty. Jeśli kupimy pelargonię w sklepie, nie czekajmy z wystawieniem jej na słońce. Im szybciej trafi na nasłoneczniony balkon, tym lepiej dla rośliny.

Zdjęcie Pelargonia to jedna z najpopularniejszych roślin balkonowych w Polsce / 123RF/PICSEL

Drugą, równie ważną zasadą w kontekście prawidłowego kwitnienia pelargonii jest zapewnienie jej odpowiedniego miejsca do wzrostu. W tym przypadku musimy pamiętać o zachowaniu 25-30 centymetrów odległości między sadzonkami. Jeśli chodzi o ziemię, to roślina nie jest zbyt wymagająca, dlatego w zupełności wystarczy jej podłoże przeznaczone do balkonowych roślin kwitnących.

Pelargonia powinna mieć zapewnioną wilgotną ziemię, gdyż takie warunki najbardziej sprzyjają jej kwitnieniu. Zbyt sucha lub przelana ziemia sprawi, że kwit znacznie wolniej będzie się rozwijać, a w najgorszym przypadku uschnie.