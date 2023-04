Spis treści: 01 Rośliny odstraszające szkodniki – posadź je i pogoń robale z ogródka

Porady Posadź w ogrodzie i uwolnij się od kleszczy. Jakich roślin boją się te pasożyty? Regularne podlewanie i pielęgnowanie ulubionych roślin w ogrodzie to nie jedyne działania, które zapewniają im rozwój. Nie można zapominać o ochronie przed szkodnikami siejącymi zniszczenie wśród upraw. Co ciekawe, pomocne w walce z nimi okazują się niektóre rośliny.

Które rośliny odstraszają szkodniki? Są to między innymi odmiany o intensywnym zapachu, które potrafią zwabić niepożądane organizmy i odwrócić ich uwagę od upraw. Co więcej, rośliny te mają często charakter ozdobny, zatem nie tylko będą chronić twój ogród, ale równie staną się jego nieodzownym walorem estetycznym.

Jakich roślin nie lubią pędraki? Pozbądź się niechcianych larw

Pędraki to najczęściej larwy chrząszcza, które potrafią wywołać niemałe spustoszenie w uprawach. Odżywiają się korzeniami zarówno trawy, jak i krzewów i drzew. Żyją w ziemi, dlatego często można się nie zorientować, że to właśnie one są przyczyną złej kondycji roślin w ogrodzie.

Co może pomóc w przypadku pędraków? Warto posadzić grykę – roślina ta zawiera trującą dla szkodników substancję, zatem nada się idealnie do wypędzenia ich z ogrodu. Dodatkowo warto zaopatrzyć się we wrotycz i gorczycę, które skutecznie odstraszą niechciane organizmy.

Zdjęcie Wrotycz wydziela mocny, charakterystyczny zapach, przypominający zapach kamfory / 123RF/PICSEL

Drobny i z reguły niewidoczny dla oka. Jakich roślin nie lubi przędziorek?

Przędziorki są bardzo małe i przez to niemal niedostrzegalne na pierwszy rzut oka. Potrafią jednak zaszkodzić uprawom – atakują rozmaite gatunki krzewów ozdobnych, owocowych i drzew. Zwykle można go rozpoznać po niewielkiej pajęczynie na liściach. Jakich roślin nie lubi?

Aby pozbyć się przędziorka, warto spróbować zaopatrzyć się we wrotycz i piołun, z których robi się specjalne opryski mogące pomóc w zwalczeniu szkodnika. Co ciekawe, również czosnek będzie świetnym sojusznikiem – jego zapach może zahamować rozwój przędziorków.

Zdjęcie Przędziorki w dużych skupiskach mogą doszczętnie zniszczyć kwiaty w domu i ogrodzie / 123RF/PICSEL

Jakich roślin nie lubią mszyce? Pozbądź się szkodników z ogrodu

Mszyce to jedne z najpowszechniejszych szkodników występujących w ogrodzie. Żerują na młodych pędach i liściach. Zwykle są zjadane przez pożyteczne biedronki, jednak co zrobić, gdy takowych nie ma w pobliżu?

W walce z mszycami pomoże mięta i aksamitka, które będą odstraszać je swoim zapachem. Doskonałym pomysłem jest również posianie nagietka - przyciągnie on pożyteczne owady (choćby biedronki), które zjedzą szkodniki.

Zdjęcie Aksamitka rozpierzchła wabi ślimaki i groźne nicienie / 123RF/PICSEL

One również żerują w twoim ogrodzie. Jakich roślin nie lubią gryzonie?

Warto wiedzieć, że nie tylko robaki żerują w ogrodzie. Na twoje uprawy czyhają również gryzonie. Mowa tu między innymi o myszach polnych i zaroślowych, które pożywiają się nasionami, owocami i pędami roślin. Bardzo często stanowią nie lada utrapienie dla ogrodników.

Jakich roślin nie lubią gryzonie? Warto postawić na takie, które wydzielają intensywne zapachy. To chociażby mięta, która skutecznie odstrasza myszy. Podobne działanie wykazuje:

czosnek

oleander

nostrzyk

Zdjęcie Mięta pomoże odstraszyć owady / 123RF/PICSEL

