Nie tylko do szafy i lemoniady

Większość z nas zna ją jako składnik relaksujących kosmetyków, zapachowych świec i woreczków do szafy. Ale lawenda, bo o niej mowa, to także niepozorny ogrodowy superbohater. Posadzona między warzywami działa jak naturalny odstraszacz szkodników. A do tego wygląda cudnie i pachnie tak pięknie, że skutecznie umili każdą pracę w ogrodzie.