Spis treści: 01 Seler w ogrodzie. Smaczny i zdrowy ulubieniec Polaków

02 Wysiew nasion selera. Styczeń to idealny czas

03 Jak uprawiać seler w ogrodzie. Wymagania glebowe i stanowisko

Seler w ogrodzie. Smaczny i zdrowy ulubieniec Polaków

Seler to smaczne i wartościowe warzywo, które warto posadzić w ogródku. Dostępny jest w różnych odmianach, takich jak seler naciowy, korzeniowy czy liściowy. W Polsce najczęściej uprawiany jest seler korzeniowy, który chętnie wykorzystujemy w kuchni, przygotowując bulion, surówki czy soki.

Seler cieszy się popularnością ze względu na bogactwo witamin, minerałów i błonnika. Zawiera on niemal dwukrotnie większą dawkę witaminy C niż owoce cytrusowe. Poza tym znajdziemy w nim mnóstwo witamin z grupy B, kwas foliowy, a także fosfor, wapń, żelazo i magnez. Zawiera on również furanokumaryny i flawonoidy, które wykazują działanie przeciwzapalne i antyoksydacyjne.

Jednak, aby cieszyć się świeżym selerem w letnich miesiącach, kluczowe jest zaplanowanie wysiewu nasion już w styczniu.

Zdjęcie Seler ma bardzo szerokie zastosowanie w kuchni / Picsel / 123RF/PICSEL

Wysiew nasion selera. Styczeń to idealny czas

Wysiew nasion selera w styczniu to strategiczny ruch, który pozwala na uzyskanie silnych i zdrowych sadzonek roślin na wiosnę. Produkcja rozsady trwa od 8 do 12 tygodni. Jak ją wykonać?

Najpierw należy zaopatrzyć się w odpowiednie pojemniki. Powinny być one płaskie i w zależności od ilości nasion, które chcemy wysiać — odpowiednio duże. W sklepach ogrodniczych możemy kupić specjalne kuwety do wysiewu, jednak możemy też do niego wykorzystać stare opakowania np. po mięsie. Pamiętajmy jednak aby odpowiednio je umyć i zrobić otwory na dnie.

Następnie musimy dobrać podłoże. Powinno być ono delikatne i przepuszczalne. Dobrze sprawdzi się specjalne podłoże do siewu i pikowania. Do wysiania selera nie potrzebujemy go wiele — w pojemnikach czy kuwetach musimy pozostawić miejsce od góry na podlewanie.

Nasiona należy umieścić w dość dużej rozstawie. Wystarczy, że układając je na podłożu, delikatnie je przyciśniemy. Nie należy przysypywać ich następnie piaskiem ani ziemią. Na koniec nasiona delikatnie podlewamy przy pomocy spryskiwacza.

Tak przygotowaną rozsadę przykrywamy folią. Folię należy ściągać codziennie na kilka minut w celu przewietrzenia ziemi. Pierwsze podlewanie należy wykonać, dopiero gdy seler zacznie kiełkować.

Zdjęcie Nasiona selera wymagają dużo światła i ciepła, dlatego najlepiej jest uprawiać je na słonecznym stanowisku. / 123RF/PICSEL

Jak uprawiać seler w ogrodzie. Wymagania glebowe i stanowisko

Seler ma dość wysokie wymagania glebowe. Powinna być ona żyzna, niezbyt ciężka, o odczynie obojętnym, wilgotna, ale nie podmokła. Seler nalepiej rośnie na słonecznym stanowisku.

Selera nie należy sadzić na tych samych grządkach przez kolejny rok z rzędu. Nieodpowiednie będą także grządki po takich warzywach jak: pietruszka, marchew, cebula, por, koper. Dobrym przedplonem są warzywa kapustne.

Jedną z najważniejszych zasad w uprawie selera jest stałe utrzymywanie wilgotnego podłoża. Roślina potrzebuje dużo wody i wymaga regularnego podlewania.

