Suszysz pranie w ten sposób? To może się źle skończyć

Zalety suszenia prania na świeżym powietrzu

Porady Suszysz pranie na balkonie? Sprawdź czy nie grozi ci kara Suszenie ubrań na słońcu ma wiele zalet, pozwala m.in. na zaoszczędzeniu na zużyciu energii w suszarce. Ale to nie wszystko. Promienie słoneczne pomagają w zabiciu drobnoustrojów i bakterii, które pomimo prania mogą znajdować się na odzieży.

Ponadto występujący w powietrzu ozon pomaga w dezynfekcji, a dodatkowo eliminując nieprzyjemne zapachy. Ubrania wystawione na słońce szybko schną, dzięki czemu nie rozciągają się tak bardzo, jak w przypadku rozwieszenia ich na klasycznej suszarce w zamkniętym pomieszczeniu.

Zdjęcie Suszenie prania na świeżym powietrzu ma wiele zalet / 123RF/PICSEL

Jak suszyć ubrania na słońcu?

Najważniejszą zasadą suszenia prania na zewnątrz, w pełnym słońcu, jest przewrócenie odzieży na drugą stronę. Dzięki temu tkaniny nie wyblakną i nie będą wyglądać na przestarzałe. Należy również pamiętać, by nie wieszać ubrań jasnych w bliskiej styczności z ciemnymi, gdyż wzrasta wówczas ryzyko zafarbowania.

Garderoba w kolorze białym może być wystawiona na wyschnięcie w pełnym słońcu, ale już odzież w innych kolorach powinna być suszona w miejscu ocienionym, dzięki czemu barwy nie stracą na swojej intensywności.

Suszenie ubrań na świeżym powietrzu sprawia, że tkaniny mogą stać się bardziej szorstkie i sztywne, ale i na to jest sposób. Do przegrody pralki na płyn do płukania wystarczy wlać odpowiedni detergent przeznaczony do zmiękczania tkanin lub niewielką ilość octu. Dzięki temu prasowanie i składanie ubrań nie będzie uciążliwe.

Zdjęcie Odzież po osuszeniu będzie miękka, jeśli podczas prania dodamy ocet lub płyn zmiękczający włókna / 123RF/PICSEL

Ubrań nie powinniśmy wieszać w sposób, kiedy składają się w pół. Lepszym rozwiązaniem jest powieszenie ubrania za pomocą spinaczy, by na całej długości swobodnie zwisały. Mamy wówczas pewność, że ubranie dokładnie wyschnie na całej powierzchni, unikając przykrego zapachu stęchłego prania. W dodatku wyeliminujemy wszelkie zagniecenia i fałdy, które mogłyby powstać na odzieży.

