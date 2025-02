Szafirki zimą? To możliwe! Jak i gdzie sadzić je w chłodniejszych miesiącach?

Szafirki to jedne z najbardziej urokliwych wiosennych kwiatów, które dzięki swojej intensywnie niebieskiej barwie wprowadzają do ogrodu powiew świeżości. Choć większość cebulowych roślin sadzi się wiosną lub jesienią, istnieje sposób, by cieszyć się nimi nawet zimą. Kluczem do sukcesu jest wybór odpowiednich, już ukorzenionych roślin w doniczkach. Dzięki temu nawet w chłodne dni możemy wzbogacić ogród o te niezwykle wdzięczne kwiaty.