Spis treści: 01 Mszyce w ogrodzie: Jak je zwalczyć?

02 Czosnek i cebula na mszyce

03 Szare mydło na mszyce: Jak zrobić oprysk

04 Jak stosować szare mydło na mszyce?

05 Szare mydło na mszyce: Na co uważać?

Mszyce to maleńkie, ale jednocześnie wyjątkowo szkodliwe owady, należące do rodziny pluskwiaków. Atakują zarówno domowe jak i ogrodowe rośliny, które nie tylko uszkadzają, ale także przenoszą na nie wiele chorób.

Mszyce różnią od siebie wielkością (mają najczęściej między 2 a 5 mm) oraz barwą (mogą być wręcz niewidoczne, zielone, brązowe, a nawet czarne). Mszyce wyjątkowo łatwo odróżnić od innych owadów - posiadają miękkie ciało, zakończone spiczastym ogonkiem z dwiema „rurkami” po bokach. "Rurki" te służą im do porozumiewania się ze sobą - kiedy owad jest zaniepokojony, właśnie za ich pomocą ostrzega pozostałe szkodniki przed ewentualnym zagrożeniem.



Mszyce nie tylko różnią się od siebie wyglądem, ale dzielą na kilka rodzajów. Do najpopularniejszych należą:

mszyce jabłoniowe – mszyca zielona

mszyca jabłoniowo-babkowa - różowo-brązowa

czarna mszyca buraczana

mszyca różano-szczecinowa – zielona lub czerwona

mszyca wejmutkowo-porzeczkowa – ciemnoszara

mszyca kapuścianka – kremowa

mszyca pelargoniowa – jasnozielona

Zdjęcie Mszyce to popularne szkodniki, atakujące zarówno domowe jak i ogrodowe rośliny / 123RF/PICSEL

Mszyce w ogrodzie: Jak je zwalczyć?

Wszystkie odmiany mszyc wykazują ogromną szkodliwość dla domowych i ogrodowych roślin. Wysysają one z nich sok, atakują korzenie oraz liście, w efekcie roślina żółknie i usycha. Na rynku znajduje się oczywiście mnóstwo preparatów do walki z mszycami, ale zanim zdecydujemy się na chemiczne środki, warto wypróbować naturalne metody, które często równie skutecznie radzą sobie z tymi szkodnikami.

Czosnek i cebula na mszyce

By przygotować skuteczny preparat na mszyce na bazie czosnku, wystarczy zalać ok. 200 g roztartych nasion 10 litrami wody i tak przygotowany napar zostawić na ok. 24 godziny. Preparat z cebuli zrobimy, zalewając 75 g pociętej cebuli taką samą ilością wody, ale dodatkowo wywar należy gotować przez ok. pół godziny. Oba preparaty stosować można bez rozcieńczania. Oba skutecznie zwalczają także grzyby.

Z mszycami dobrze radzi sobie także preparat z mniszka lekarskiego. 400 g liści należy zalać 10 litrami wody i odstawić na 3-4 godziny.

Wszystkimi tymi preparatami należy opryskiwać mszyce co najmniej raz dziennie, najlepiej wieczorem.

Szare mydło na mszyce: Jak zrobić oprysk

Zdjęcie Szare mydło ma tyle zastosowań, że trudno wymienić wszystko naraz / 123RF/PICSEL

Jednym ze sposobów na zwalczenie mszyc jest zastosowanie oprysku z szarego mydła. Szare mydło należy rozpuścić w wodzie w stężeniu 1-3 proc., czyli 10-30 g szarego mydła na litr wody. Jeżeli mamy w domu 10 litrowe wiadro, to wystarczy wrzucić do niego 200-gramową kostkę szarego mydła. Aby mydło szybciej się rozpuściło, możemy zetrzeć je na tarce i rozpuścić w lekko podgrzanej wodzie.

Jak stosować szare mydło na mszyce?

Gdy nasz roztwór z szarego mydła jest już gotowy, wystarczy opryskiwać nim zaatakowane przez mszyce rośliny. Najlepiej pryskać je silnym strumieniem, przykładając końcówkę dyszy opryskiwacza jak najbliżej rośliny.

Szare mydło na mszyce: Na co uważać?

Choć szare mydło jest w pełni naturalne, ma mnóstwo zalet, można nanosić je na rośliny bez rozcieńczania, a zawarty w nim kwas kapronowy może zabić nawet 90% mszyc, to nie powinno się go stosować na roślinach świeżo posadzonych i kwitnących. Przed każdym użyciem taki oprysk warto też przetestować na dwóch okazach.

