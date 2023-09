Spis treści: 01 Brudna pralka to nagminny błąd

02 Temperatura jest kluczowa, czyli w ilu stopniach prać ręczniki?

03 Nadmiar proszku nie służy ręcznikom

04 Jak suszyć ręczniki?

05 Nawyk, który musi wejść ci w krew przed praniem ręczników

06 Babcina metoda wraca do łask, czyli pranie ręczników w occie

Brudna pralka to nagminny błąd

Zanim przejdziemy do tego, jak prać ręczniki, trzeba zająć się zasadniczą kwestią, która bywa lekceważona. Utrzymanie pralki w czystości to podstawa nie tylko dbania o higienę, ale też efektywnego prania wszystkich materiałów — zarówno ręczników, jak i ubrań oraz pościeli.

Regularnie przeprowadzaj czyszczenie bębna pralki, aby usunąć pozostałości detergentów, które mogą osadzać się w jej wnętrzu. Takie resztki z biegiem czasu sprzyjają rozwojowi pleśni i pojawianiu się zapachu stęchlizny, który błyskawicznie przenosi się na tkaniny. W celu pozbycia się zanieczyszczeń i kamienia możesz skorzystać ze sprytnego triku na czyszczenie pralki tabletką do zmywarki.

Zdjęcie Poznaj sposoby na to, aby ręczniki po praniu były puszyste / 123RF/PICSEL

Brudny sprzęt często jest odpowiedzią na pytanie, dlaczego ręczniki śmierdzą po praniu. Tej sytuacji wolisz uniknąć. Nie pomijaj również doprowadzania do porządku szuflady na detergenty i kołnierza.

Temperatura jest kluczowa, czyli w ilu stopniach prać ręczniki?

Nadal funkcjonuje przeświadczenie, że im wyższa temperatura prania ręczników, tym lepiej. Przecież chcemy pozbyć się wszystkich zabrudzeń i zdezynfekować materiał. Wielu z nas odruchowo ustawia program piorący w 90°C. To jednak prosta droga do niszczenia tkaniny i uzyskania szorstkich ręczników.

Oto warunki, przez które tracą puszystość, wydają się cieńsze i szybciej się zużywają. Nie planuj kolejnej wyprawy do sklepu w celu zakupu nowych ręczników. Zamiast tego zawsze sprawdzaj informację podaną przez producenta na metce — to najlepszy wyznacznik odnośnie do tego, w ilu stopniach prać ręczniki. Jeśli nie możesz doszukać się tych danych, przyjmij następujące wytyczne:

białe, poszarzałe i mocno zabrudzone ręczniki pierz w temperaturze 60°C

kolorowe ręczniki pierz w temperaturze 40°C

Takie temperatury w zupełności wystarczą do usunięcia zabrudzeń i odświeżenia materiału, bez ryzyka zniszczenia i "spłaszczenia" włókien.

Nadmiar proszku nie służy ręcznikom

Im więcej detergentu umieścisz w pralce, tym twoje ręczniki będą czystsze? To kolejny mit, z którym trzeba się rozprawić i pożegnać na dobre. Nadmiar środków piorących oblepia włókna, co bezpośrednio przekłada się na utratę miękkości.

Zdjęcie Uważaj też na to, aby nie przeładowywać pralki / 123RF/PICSEL

Podczas prania ręczników zaleca się zrezygnować ze stosowania płynu do płukania. Choć wydaje się, jest gwarancją pięknego zapachu, materiał straci chłonność — swoją najważniejszą funkcję.

Jak suszyć ręczniki?

Tego aspektu nie można pominąć w instrukcji postępowania z ręcznikami. Podejrzewamy, że w wielu łazienkach nadal można spotkać się z rażącymi błędami na tym polu. Jak prawidłowo suszyć ręczniki? Najlepiej jest umieszczać je na specjalnych grzejnikach z poziomymi żeberkami. Jeśli łazienka nie jest w nie wyposażona, ręczniki dobrze jest wynieść z łazienki i rozłożyć do wyschnięcia w ciepłym i mniej wilgotnym pomieszczeniu.

Zdjęcie Pozwól ręcznikom swobodnie wyschnąć / 123RF/PICSEL

Czego nie robić podczas suszenia ręczników? Przypomnijmy kilka zasad.

Odwieszanie ręczników na haczyk w zaparowanej łazience sprzyja namnażaniu się na nich bakterii, które z łatwością przetransportują się na nasze ciała podczas kolejnego użycia.

w zaparowanej łazience sprzyja namnażaniu się na nich bakterii, które z łatwością przetransportują się na nasze ciała podczas kolejnego użycia. Z tego samego powodu pod żadnym pozorem nie zwijaj ręcznika w kulkę i nie rzucaj na podłogę.

Wypranych i wysuszonych ręczników nie upychaj w szafie zbyt ciasno. Mimo że wydaje się to oszczędnością miejsca, skutkuje spłaszczeniem materiału i utratą miękkości.

Nawyk, który musi wejść ci w krew przed praniem ręczników

Zrób jedną rzecz, zanim włożysz ręczniki do pralki. Bez obaw, nie będzie to wymagało od ciebie tytanicznego wysiłku czy skomplikowanych manewrów. Przed praniem każdym ręcznikiem energicznie potrząśnij. Prosta czynność nic cię nie kosztuje, a przyniesie bardzo dobre rezultaty. Oto sposób, by lekko "otworzyć" włókna. Dzięki czemu środki czyszczące lepiej wnikną w materiał, dogłębnie go oczyszczą i przywrócą świeży zapach.

Babcina metoda wraca do łask, czyli pranie ręczników w occie

Poznaj tradycyjną metodę, która współcześnie stanowi jeden z najsprytniejszych sposobów na czyste i miękkie ręczniki. Zamiast długo zastanawiać się przy sklepowej półce, jaki środek do prania ręczników wybrać, postaw na swojski ocet spirytusowy. Jak go używać?

Wystarczy, że wlejesz do pralki szklankę octu. Nie musisz martwić się wyrazistym, nieco drażniącym aromatem — szybko wietrzeje. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by dodać do kilka kropel olejku eterycznego, np. z drzewa herbacianego czy lawendowego. Ocet do prania ręczników pozbędzie się brudu i odkazi materiał. Dodatkowo usunie resztki detergentów, co będzie sprzyjać ich miękkości i puszystości.

