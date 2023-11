Spis treści: 01 Olej rycynowy — co to za produkt?

02 Czym charakteryzuje się olej rycynowy?

03 Olej rycynowy na zaparcia — jak stosować bezpiecznie?

04 Na co pomagają okłady z oleju rycynowego?

05 Naturalna pielęgnacja ciała

06 Olej rycynowy na włosy — jakich efektów się spodziewać?

Olej rycynowy — co to za produkt?

Bywa nazywany także olejem rącznikowym. Nawiązuje to do jego pochodzenia — olej rycynowy pozyskiwany jest bowiem z nasion rącznika pospolitego, czyli krzewu o okazałych liściach i nieco egzotycznym wyglądzie.

Produkcja oleju polega na wytłaczaniu nasion rośliny na zimno, a następnie wygotowaniu ich z wodą. Cały proces ma wyeliminować z ich składu rycynę o toksycznym działaniu. W gotowym produkcie zostaje tylko to, co przysłuży się zdrowiu i urodzie.

Zdjęcie W medycynie ludowej olej rycynowy stosowany jest od dawna / 123RF/PICSEL

Sprawdź: Od tygodnia piję czarnuszkę. Oto co mi to dało

Reklama

Czym charakteryzuje się olej rycynowy?

Podczas zakupów zaleca się wybierać olej rycynowy nierafinowany. Cena półlitrowej butelki wynosi około 20 złotych. Biorąc pod uwagę, że do zabiegów pielęgnacyjnych czy przyjmowania go doustnie, używa się jego minimalnych porcji, nie jest to cena zbyt wygórowana, a koszt jednorazowej aplikacji to kwestia kilku groszy. Właściwości zdrowotne oleju rycynowego, do których zaraz przejdziemy, tylko utwierdzą cię w tym przekonaniu.

A czego spodziewać się po otwarciu butelki? Olej jest gęsty i przezroczysty, czasem przybiera barwę jasnożółtą. Należy przechowywać go w temperaturze pokojowej, z daleka od światła słonecznego i źródeł ciepła.

Olej rycynowy na zaparcia — jak stosować bezpiecznie?

W przeszłości był powszechnie używany w celu zwalczenia zaparć. Dziś również to zastosowanie oleju rycynowego jest potwierdzone. Stymuluje perystaltykę jelit i ogranicza wchłanianie płynów w jelicie cienkim, przez co łatwiej jest wydalać z organizmu zalegające resztki pokarmowe.

Stosowany jest w zaparciach u dorosłych osób. Okaże się pomocny przy zatruciach pokarmowych i niestrawności. Z racji tego, że wykazuje działanie w pewnym stopniu drażniące jelita, nie należy wprowadzać go na stałe do diety, tym bardziej bez konsultacji z lekarzem. Olej rycynowy na zaparcia nadaje się do użycia doraźnego — wystarczą 1-2 łyżki stołowe. Efekt przeczyszczający pojawi się po 2-4 godzinach.

Na co pomagają okłady z oleju rycynowego?

W tym kontekście nie należy uznawać oleju rycynowego za cudowne remedium, które upora się z przyczynami problemów zdrowotnych, ale okłady z całą pewnością przyniosą ulgę. Warto stosować je jako kurację pomocniczą w przypadku bólu brzucha, krzyża i głowy.

Wystarczy, że kilka warstw chłonnego materiału (może być to flanela) nasączysz roślinnym olejem i nałożysz bezpośrednio na miejsce, w którym odczuwasz dyskomfort. Nie ma potrzeby zwiększania temperatury oleju, ale dopuszcza się jego delikatne podgrzanie.

Zobacz: Nie jest wymysłem dietetyków. Oto powody, by częściej sięgać po jarmuż

Naturalna pielęgnacja ciała

Bardzo dobre efekty przynosi stosowanie oleju rycynowego w służbie urody. Posiada właściwości regenerujące, zmiękczające, wzmacniające i natłuszczające, więc znakomicie sprawdzi się w naturalnej pielęgnacji skóry, paznokci i włosów. Regularne stosowanie oleju prawdopodobnie sprawi, że zechcesz ograniczyć ilość opakowań z drogeryjnymi kosmetykami na swoich łazienkowych półkach.

Jakie jest działanie kosmetyczne oleju rycynowego?

Nic nie stoi na przeszkodzie, by nakładać go na stopy — doskonale zmiękczy twardą skórę, zwłaszcza na piętach. Przy okazji pomoże uporać się z uczuciem ciężkości nóg.

Wygładzi skórę również w rejonach kolan i łokci.

Stosuj go na paznokcie, by zobaczyć, że są wzmocnione, przestają rozdwajać się i pękać. Regularne użycie pozwoli uporać się także ze skórkami.

Olej rycynowy ma właściwości łagodzące , więc nadaje się do regeneracji podrażnionej i poparzonej skóry. Przyspiesza gojenie się ran.

, więc nadaje się do regeneracji podrażnionej i poparzonej skóry. Przyspiesza gojenie się ran. Można stosować go jako pomoc w redukcji zmarszczek i trądziku.

Zdjęcie W PRL-u olej rycynowy był w każdej apteczce. Przyniesie ulgę w zaparciach, wzmocni włosy i ujędrni skórę / 123RF/PICSEL

Olej rycynowy na włosy — jakich efektów się spodziewać?

Chcesz zadbać o swoją fryzurę? Obok tego produktu nie należy przechodzić obojętnie. Wzmacnia cebulki i pobudza porost włosów. Jednocześnie odżywia je i wygładza łuski, więc wreszcie okiełznasz niesforne i podniszczone kosmyki. Staną się lśniące i gładkie.

Warto wiedzieć: Walory oleju rycynowego docenią osoby, którym zależy na zagęszczeniu rzęs oraz brwi.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Domowy olejek na spuchnięte nogi Interia DIY

Polecamy:

Osiem zdrowotnych wskazań do stosowania rumianku. Zawsze miej go w domu

Z diety wykluczyła zaledwie trzy produkty. Schudła ponad 14 kg