W Polsce, w ostatnim czasie drastycznie wzrosła liczba zgłoszeń o incydentach, związanych z bezpieczeństwem danych. To dlatego, jak podaje "Gazeta" rząd pracuje nad projektem, który pozwoli zastrzec swój numer PESEL za pośrednictwem aplikacji mObywatel. Będzie też można zrobić to osobiście, w dowolnym urzędzie gminy.

Nawet jeśli obywatel dowiaduje się o wycieku, to nie jest w stanie zabezpieczyć się przed jego skutkami. W tym właśnie ma pomóc państwowy rejestr zastrzeżeń. Projekt przewidujący jego utworzenie w najbliższym czasie zostanie skierowany do konsultacji

- poinformował "Dziennik Gazeta Prawna".

W grudniu przeliczą emerytury. Kto na tym straci? Co ważne, wszystkie firmy zobowiązane ustawą będą musiały sprawdzić w rejestrze przed zawarciem jakiejkolwiek umowy, czy numer ten nie został wcześniej zablokowany.

W pierwszej kolejności będzie to dotyczyło banków, firm udzielających pożyczek oraz kredytów i notariuszy.

"Dziennik Gazeta Prawna" poinformował także, że jeśli firma, mimo zastrzeżenia numeru PESEL, zawrze taką umowę, to nie będzie ona mogła wysuwać w przyszłości żadnych roszczeń.

Chcąc wziąć kredyt lub pożyczkę, klient będzie zaś mógł czasowo zdjąć blokadę, a następnie ją przywrócić. Daty tych czynności będą rejestrowane

- poinformowała "Gazeta".

Numer PESEL: Co to jest i do czego służy?

Numer PESEL to jedenastocyfrowy symbol numeryczny, jednoznacznie identyfikujący osobę fizyczną. Numer ten zawiera datę urodzenia, numer porządkowy, oznaczenie płci oraz liczbę kontrolną. Każdy numer PESEL składa się z 11 cyfr.

Data urodzenia zawarta jest w pierwszych sześciu cyfrach w kolejności:

dwie ostatnie cyfry roku urodzenia

miesiąc urodzenia wraz z zakodowanym stuleciem urodzenia oraz

dzień urodzenia.

Stulecie urodzenia kodowane jest poprzez dodanie do liczby oznaczającej miesiąc urodzenia:

liczby 80 — w przypadku osób urodzonych w latach 1800-1899

liczby 0 — w przypadku osób urodzonych w latach 1900-1999

liczby 20 — w przypadku osób urodzonych w latach 2000-2099.

Jednocyfrowe liczby oznaczające rok, miesiąc lub dzień poprzedza się cyfrą "0", z zastrzeżeniem zasady określonej w pkt 2.

Numer porządkowy osoby zawarty jest w cyfrach od siódmej do dziesiątej, a ostatnia cyfra numeru porządkowego zawiera oznaczenie płci: cyfrę parzystą (w tym "0") dla kobiet, a cyfrę nieparzystą dla mężczyzn.

Jedenasta cyfra jest liczbą kontrolną. Cyfra ta umożliwia elektroniczną kontrolę poprawności nadanego numeru identyfikacyjnego.

Numer PESEL może być nadany z urzędu lub na wniosek osoby.

