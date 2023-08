Jak zadbać o tuje w tym sezonie? Prawie każdy ma je na swojej działce

Spis treści: 01 Tuja: roślina "bezobsługowa"

Tuje, czyli żywotniki, mogą żyć bardzo długo i cieszyć oko intensywnością swoich barw, nie wymagając od nas wiele wysiłku przy ich uprawie. By nie straciły swojej urody, należy jednak wykonać kilka zabiegów pielęgnacyjnych, które pomogą naszym tujom zachować swoje piękno przez cały rok. Szczególnie ważne jest zadbanie o te rośliny w końcówce lata. Sprawdźmy, jak dbać o tuje na przełomie sierpnia i września.



Zdjęcie Tuje urzekają nie tylko wyglądem, ale też prostotą w pielęgnacji i utrzymaniu / 123RF/PICSEL

Tuja: roślina "bezobsługowa"

Tuje są roślinami prawie "bezobsługowymi". Nie wymagają częstego przycinania, nie gubią liści, zazwyczaj też nie trzeba martwić się o ich podlewanie. Dostępne są w wielu kształtach, rozmiarach i odmianach, co umożliwia ogrodnikom wybór odpowiedniego gatunku dla swoich potrzeb.

Tuje są wiecznie zielone, co oznacza, że zachowują swoje liście przez cały rok. Dzięki temu ogród wygląda żywo i atrakcyjnie nawet w środku zimy. Z tego względu żywotniki mogą być używane jako żywopłoty lub ekrany prywatności, dostarczając naturalnej bariery przed wiatrem, hałasem lub niechcianymi spojrzeniami.

Bezspornym atutem tuj jest również ich odporność na wiele chorób i szkodników, które atakują inne rośliny ogrodowe. Pod względem wyboru stanowiska te rośliny także nie sprawią kłopotu — choć preferują podłoża przepuszczalne, poradzą sobie na rożnych typach gleb.

Zdjęcie Tuja zmienia kolor, gdy jest przenawożona / 123RF/PICSEL

Pielęgnacja tui pod koniec lata

Tuje, choć są roślinami stosunkowo łatwymi w pielęgnacji, wymagają pewnych regularnych zabiegów, by zachować zdrowy wygląd i prawidłowy rozwój. Oto kilka działań, które można wykonać na tujach w sierpniu i wrześniu.

Podlewanie — w zależności od warunków pogodowych i wilgotności gleby, upewnijmy się, że rośliny są odpowiednio nawadniane. Choć zazwyczaj krzewy te nie wymagają dostarczania im wody, to w okresach przedłużającej się suszy konieczne może być regularne podlewanie.

Kontrola szkodników i chorób — regularnie sprawdzajmy tuje pod kątem obecności szkodników, takich jak mszyce czy czerwce. Jeśli zauważymy jakieś objawy, należy podjąć odpowiednie kroki zaradcze w postaci środków owadobójczych.



Przycinanie — koniec lata to dobry moment na lekkie przycinanie tuj, chociaż główne cięcie zwykle wykonuje się wczesną wiosną. W sierpniu usuwamy martwe gałązki i delikatnie przycinamy nierówne partie rośliny, aby zachować pożądany kształt. Eksperci ogrodniczy radzą, aby ostatnie przycinanie tui odbywało się w sierpniu, co pozwala roślinie na regenerację przed nadejściem mrozu. Jeżeli warunki pogodowe są korzystne, można również podjąć się tego zadania we wrześniu, jednak ważne jest, aby zakończyć je na minimum 3-4 tygodnie przed nocami z temperaturami poniżej zera.

Zdjęcie Twoje tuje staną się największą ozdobą ogrodu / 123RF/PICSEL

Nawożenie — choć główne nawożenie tuj wykonuje się na wiosnę, niektóre odmiany mogą skorzystać z dodatkowego nawożenia pod koniec lata lub na początku jesieni. Tuje wymagają konkretnych substancji odżywczych dla zdrowego i intensywnego wzrostu, takich jak żelazo i magnez. W okresie jesieni, kluczowe stają się potas i fosfor. Brak magnezu może powodować brązowe przebarwienia igieł tui. Jeśli więc zdecydujemy się nawozić krzewy pod koniec lata, używajmy nawozów o niskiej zawartości azotu, aby uniknąć zbyt intensywnego wzrostu przed zimą. W sklepach dostępne są również specjalistyczne nawozy jesienne o odpowiednio dobranym składzie, który pomoże roślinom przetrwać zimę poprzez podniesienie ich mrozoodporności.

Zabezpieczanie na zimę — chociaż wrzesień może być jeszcze ciepłym miesiącem, warto zastanowić się nad przygotowaniem roślin na nadchodzącą zimę. Można rozważyć dodanie warstwy ściółki wokół podstawy rośliny, która pomoże w zachowaniu wilgotności i ochronie korzeni przed chłodem.

Kontrola wzrostu — jeśli tuje rosną w miejscach, w których nie powinny, na przykład zbyt blisko budynków lub innych roślin, sierpień i wrzesień to odpowiedni czas na przeniesienie ich w bardziej odpowiednie miejsce.